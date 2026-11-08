O técnico do Valencia, Javier Aguirre, demonstrou irritação após a derrota diante do Real Madrid, afirmando que seu time precisa trabalhar para melhorar os resultados e sair da zona de rebaixamento, em vez de esperar pela contratação de 14 novos jogadores, e enfatizando que a torcida do clube merece ver uma equipe que conquiste vitórias no estádio Mestalla.

O Valencia manteve seus resultados negativos, após não conseguir qualquer vitória em casa durante a atual temporada, permanecendo na zona de rebaixamento, o que aumentou a pressão sobre Aguirre, que falou sobre os motivos da derrota diante do Real Madrid.

Aguirre afirmou, em declarações destacadas pelo jornal espanhol "Marca": "Já sinto o apoio da torcida, apesar de não usar as redes sociais. A torcida está empolgada e confia em mim, é muito apaixonada pelo seu time e dificulta as coisas para os adversários, e é isso que eu quero recuperar".

E acrescentou: "Vejo alguns sinais positivos, porque os jogadores estão apresentando um bom futebol. As duas derrotas em casa são extremamente dolorosas, pela forma como cada uma aconteceu. Foi difícil superar os gols psicologicamente, porque eram evitáveis. Não tenho nada a reprovar nos jogadores, mas não consigo justificar o que aconteceu de forma alguma".

E prosseguiu: "Estamos em dívida com a nossa torcida e nos encontramos na zona de rebaixamento. A torcida vê o esforço que fazemos, mas não sente a melhora na mesma medida, além de não ver os resultados esperados. O Real Madrid não perdoa, e foi isso que aconteceu hoje".

Ausência de vitórias no Mestalla

Aguirre continuou: "Nossa última vitória remonta a 2023, quando Diego López marcou o gol da vitória. É evidente que o Mestalla merece uma vitória, pois já disputei 3 partidas em casa e isso me preocupa".

E completou: "A vitória teria sido um resultado estrondoso e uma grande recompensa para nós, mas o adversário foi superior. Não conseguimos mudar a situação, mas isso exige trabalho, melhora e mais ousadia".

E emendou: "Depois de ficar atrás por 0 a 2, houve um período em que o desempenho da equipe não foi ruim, talvez porque sentíamos que tudo já havia acabado, não sei. Tentamos voltar, mas nossas tentativas não deram certo".

A verdade sobre o que aconteceu entre os tempos

Aguirre explicou: "Você não vai acreditar em mim, mas eu não sei absolutamente nada. Fui o primeiro a entrar no vestiário para me acalmar e lidar com as coisas com tranquilidade. Me disseram que algo aconteceu, que houve um confronto, e talvez as câmeras revelem o que ocorreu, não sei. Ninguém me contou nada durante o intervalo".

A derrota diante do Real Madrid

O técnico do Valencia continuou: "Nenhuma avaliação pode ser positiva quando se enfrenta o Real Madrid. Os jogadores do adversário têm muita força, e nós não apresentamos um bom desempenho hoje. Até o primeiro gol, a partida estava equilibrada e os enfrentávamos de igual para igual, mas o segundo gol foi como um golpe de nocaute".

E seguiu: "Mantivemos nosso equilíbrio psicológico e nosso espírito de luta, e por isso parabenizo os jogadores. É uma noite triste, porque enfrentar o Real Madrid te dá uma grande motivação, mas as coisas não saíram como queríamos. Os dois gols poderiam ter sido evitados e influenciaram enormemente o rumo da partida".

Reclamação da arbitragem

Aguirre acrescentou: "Seria fácil falar sobre o árbitro e conquistar a simpatia da torcida. De fato, eu disse que, se ele marcasse uma falta no primeiro gol, teria que mostrar o cartão vermelho. Ele olhou para mim e não me disse nada, e isso é tudo o que posso dizer sobre a arbitragem".

Reconhecimento da superioridade do Real

Prosseguiu: "Não é verdade que fizemos uma grande partida e perdemos, pois o adversário foi melhor e mereceu a vitória. Vínhamos apresentando bons níveis no último período e estamos evoluindo, apesar de algumas deficiências em vários aspectos".

E concluiu: "Resistimos por 20 minutos, antes de as coisas se complicarem após o primeiro gol, e depois ficaram ainda mais difíceis pela forma como veio o segundo gol. Sofrer dois gols antes do fim do primeiro tempo foi um fardo pesado, difícil de lidar. Tentamos melhorar o resultado, mas jogar com dez jogadores tornou a tarefa extremamente difícil".