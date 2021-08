Aguirre ganha reforço para tentar colocar Inter no G6

O treinador do Colorado deve utilizar Boschilia entre os titulares, mas contará com uma nova opção no banco de reservas

Sem poder contar com o volante Rodrigo Lindoso, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o técnico Diego Aguirre ganhou mais uma alternativa para montar o time do Inter que irá enfrentar o Atlético-GO, no próximo domingo (29), em Goiânia.

Recuperado de uma lesão muscular na coxa esquerda, o meia Maurício voltou a treinar normalmente com bola nesta semana e passa a ficar à disposição do treinador do Colorado.

Além de Maurício, Aguirre ainda tem como alternativas o volante Johnny e o meia Boschilia. A tendência é de Boschilia ganhar a vaga no meio-campo, tornando o time um pouco mais ofensivo.

O confronto contra o Atlético-GO é jogo direto na busca pelo ingresso no G6 do Campeonato Brasileiro. O time goiano está na sétima colocação, com 24 pontos ganhos. Já o Inter é décimo colocado, com 22.

Uma vitória do Inter, associada com um tropeço do Corinthians, atual sexto colocado, pode levar o Colorado ao G6.

“É um momento importante na competição, conseguimos crescer nestes últimos jogos, tivemos mais tempo para treinar, fizemos sete pontos nos últimos nove disputados e a gente espera manter assim nas próximas partidas. O jogo contra o Atlético-GO é muito difícil, uma equipe muito bem treinada, sempre faz bons campeonatos e que faz da sua casa uma força e a gente já sabe disso e vamos bem preparados. É um momento de crescimento nosso no campeonato e a gente espera ir lá e buscar um resultado positivo”, destacou Edenilson, meia do Internacional.