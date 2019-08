Aguero volta a desequilibrar para o Man City e ganha elogios de Guardiola

O atacante argentino fez dois gols e deu uma assistência na goleada sobre o Brighton, pela quarta rodada da Premier League

Sergio Aguero continua fazendo a diferença a favor do , demonstrando um faro goleador impressionante até mesmo para alguém com sua história. Neste sábado (31), o argentino fez dois gols – um deles espetacular – e ainda deu uma assistência na vitória por 4 a 0 de sua equipe contra o , pela quarta rodada da Premier League, resultado que mantém os atuais bicampeões fortes no sonho pelo tri (já são 10 pontos somados).

Em quatro jogos disputados, Aguero balançou as redes em todos, acumulando um total de seis tentos. A excelente forma do camisa 10 foi elogiada por Pep Guardiola após a partida: "Desde o primeiro dia eu fiquei impressionado com o comprometimento de Aguero. Nós precisamos dos gols dele, todos sabem. Mesmo nos dias que ele não marca, seu comprometimento é fantástico. Estou feliz por ele e pelo time, porque ele nos ajuda muito", disse.

Apesar do que indica o placar, o duelo não foi tão fácil assim. Apesar da pouca posse de bola, o Brighton trocou quase tantos passes quanto o City (593 contra 508) e arriscaram seis finalizações. Exatamente por isso, o adversário foi bastante elogiado por Guardiola: "O jogo foi duro. Se nós analisarmos o resultado, foi 4 a 0. Mas foi duro. Poucos times vêm aqui e jogam com essa coragem. Meus jogadores são bons e eles fizeram a diferença - foi por isso que vencemos hoje."

Kevin De Bruyne abriu o placar antes de Aguero ampliar a vantagem para 3 a 0. Bernardo Silva fechou a conta. O único ponto de preocupação foi uma lesão sofrida pelo zagueiro Aymeric Laporte, e o técnico catalão não passou muito otimismo: "Eu acho que ele foi para o hospital. Não me parece bom. Eu não sei agora o que ele tem, mas saberemos amanhã. Eles estão diagnosticando o que ele tem. Estou esperando o médico me ligar. Ele pode ficar fora por um tempo."

O Manchester City volta a campo em 14 de setembro, contra o .