Agüero vira professor de Espanhol enquanto City segue longe dos gramados

O jogador vai fazer parte do projeto de uma TV britânica

Enquanto a bola não rola na , o atacante do Manchester City, Sergio Agüero vai trocar os gramados pelas aulas on-line. O jogador argentino vai se unir à rede de televisão BBC em um projeto de educação a distância, ensinando espanhol para crianças.

Com a pandemia de Covid-19, as escolas inglesas estão fechadas, e a BBC recrutou alguns nomes famosos para um projeto de ensino a distância para as crianças que seguem afastadas dos estudos por tempo indeterminado.

De nacionalidade argentina e morando na Inglaterra desde 2011 quando foi contratado pelo , Agüero vai usar suas habilidades bilíngues para ensinar os alunos a contarem em espanhol. As aulas são dadas por meio de vídeos e disponibilizadas na internet e na TV a partir de 20 de abril, quando as aulas retornaram após o recesso de Páscoa.

"É um momento difícil para as crianças e também para os pais, tentando mantê-los focados em sua educação em casa. A BBC está fazendo um trabalho brilhante para ajudar e me sinto honrado por fazer parte disso", ressaltou o argentino.

Com duração de 14 semanas, o programa da TV estatal britânica tem ainda outros nomes conhecidos como Liam Payne (ex-integrante da banda One Direction) e Jodie Whittiker (atriz da série Doctor Who), além de professores que vão dar apoio aos educadores novato na missão importante que têm pela frente.

A diretora da BBC Children, Alice Webb disse ao The Telegraph: "Estamos orgulhosos que a BBC possa reunir tantas pessoas e parceiros para oferecer um pacote tão amplo de apoio para ajudar as crianças e os pais em todo o Reino Unido em um momento tão desafiador".

Agüero está afastado dos gramados desde o dia 8 de março, quando o City perdeu de 2x0 para o rival United, na sua última partida disputada antes da paralisação por conta da pandemia.