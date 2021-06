Aguero vai se juntar a Ibra, Eto'o e Touré na lista de desafetos de Guardiola?

O novo atacante do Barcelona deixou o Etihad depois de uma década, mas seu pai deu uma surra no técnico do City após a saída de Kun

O tempo de Sergio Aguero no Manchester City terminou em lágrimas, literalmente. E agora há uma chance de que também possa terminar em lágrimas metafóricas.

O atacante argentino sofreu inundações depois que sua última partida pelo clube terminou com um desgosto na Champions League após a derrota por 1 a 0 para o Chelsea.

Uma semana antes, cerca de 10 mil torcedores foram autorizados a entrar no Etihad Stadium pela primeira vez em toda a temporada, enquanto a multidão se despedia de outra lenda.

Talvez o mais surpreendente tenha sido a visão de Pep Guardiola quando questionado sobre o jogador argentino depois que o City conquistou o título da Premier League.

"Nós o amamos muito. Ele é uma pessoa especial. Ele é tão legal. Ele me ajudou muito. Não podemos substituí-lo, não podemos. Existem muitos jogadores neste clube - Joe Hart, David Silva - que nos ajudaram a ser este clube. Ele tem o seu legado.", disse, em entrevista à Sky Sports.

Mas há o risco de que o legado seja danificado se a infelicidade de Aguero com sua saída aumentar ainda mais.

Guardiola não tem medo de tomar decisões corajosas descartando grandes nomes, o uma vez que já foi muito criticado por alguns de seus ex-jogadores, que não gostaram da forma como foram treinados ou tratados.



Samuel Eto'o, Zlatan Ibrahimovic e Yaya Touré estão no topo de uma lista de jogadores importantes que já tiveram suas famosas discussões com o ex-técnico do Barcelona.

"Meu advogado na época me contou que o clube me colocou à venda no mercado de transferências. Eu disse: 'Sério?' Ele respondeu: 'Sim, a pedido de Guardiola'", disse Eto'o ao BeIn Sports em 2019, sobre as circunstâncias de sua transferência para a Inter em 2009.

"Hoje está claro essa mudança, e a oportunidade que Pep me deu ficou para a história porque me permitiu ser uma parte ainda maior da história do futebol ao ir para a Inter. Ele permitiu que a Inter fechasse o melhor negócio da história do futebol.", completou.



Espera-se que Aguero, o maior artilheiro da história do City, não entre nas fileiras dos nomes de estrelas insatisfeitas.

Com Aguero completando 33 anos, Guardiola decidiu que era hora de um novo atacante e 'Kun' iria embora quando seu contrato terminasse no final de junho, encerrando uma incrível passagem de 10 anos com o clube.

O argentino teria ficado infeliz com a partida, mas foi cortês em sua despedida pública.

Engraçado e descontraído, Aguero não deve iniciar uma guerra de palavras com o técnico do Manchester City, embora seu pai já tenha disparado alguns tiros na direção de Guardiola.

"Não acredito em Guardiola. Ele nunca o quis, ele quer ser o protagonista de todos os seus times", disse o pai de Aguero, Leonel del Castillo, à Rádio La Red. "Ele nunca o tratou bem, nem a mim nem a seus irmãos".

"O Guardiola é um grande treinador, mas de um dia para o outro muda os jogadores, o ambiente muda. Nunca se sabe se é titular ou não. Disse que ele [Aguero] era insubstituível mas não o tem no plantel.", concluiu.

Espera-se que este seja o fim do assunto, sem ninguém no clube buscando uma guerra de palavras entre o jogador mais condecorado do clube e seu treinador de maior sucesso.

Aguero sentiu que tinha mais a oferecer, após uma década de serviço que o tornou o maior atacante de todos os tempos do City. Ele marcou 260 gols em 390 partidas.

Nenhum outro jogador marcou mais gols na Premier League por um único clube do que Aguero e, em seu último jogo no Etihad, ele mostrou que não havia perdido nada de sua habilidade natural com dois gols marcados de forma brilhante na vitória por 5 a 0 sobre o Everton.



Mas sua partida foi confirmada em março. Guardiola decidiu que precisava de um novo artilheiro, com o principal artilheiro da Premier League, Harry Kane, no topo de sua lista de procurados.

Com Aguero começando apenas oito das 61 partidas do City na temporada, o técnico do City teve que se adaptar e passou grande parte da campanha jogando sem um atacante ortodoxo.

O relacionamento entre eles foi considerado tenso nos dias imediatamente após a confirmação de sua saída em uma reunião no escritório de Guardiola, mas melhorou, principalmente em seus últimos dias no clube.

Uma relação calorosa entre Aguero e a equipe de bastidores do City, entretanto, garantiu que não haveria problema com o clube e ele destacou a sua popularidade ao rifar seu Range Rover, que foi ganho por um dos funcionários.

Aguero é um jogador que geralmente fala em campo e está animado com o desafio de se mudar para o Camp Nou e jogar ao lado de seu bom amigo Lionel Messi.

Marcar gols sempre foi a resposta dada aos seus críticos e seria novamente uma resposta perfeita ao julgamento de Guardiola de que ele já passou do seu melhor.

Sua posição como lenda do City está garantida, mas uma briga com o atual treinador seria um teste desnecessário e atípico.