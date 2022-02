Aguero sobre problema cardíaco: "Percebi que era sério quando me deixaram sozinho em uma salinha"

Aos 33 anos, Sergio "Kun" Aguero precisou parar de jogar futebol e se aposentar do esporte. Isso pois, ao fim de 2021, o jogador sofreu com problemas cardíacos que podiam piorar caso não fossem dados os devidos cuidados.

Pouco tempo depois de se transferir ao Barcelona, Aguero recebeu uma licença para entender o que estava acontencendo, momento este que acabou levando à aposentadoria.

O atleta revelou, em live realizada na Twitch, o que passava em sua cabeça nos momentos em que ainda descobria a doença: "Nos primeiros 15 dias eu tive um momento horrível. Quando aconteceu, pensei que não era nada e que ia ficar bem, mas quando cheguei no hospital e me deixaram sozinho em uma salinha, com muitos monitores ao meu redor, percebi que era sério. Depois de dois dias internado, comecei a ficar nervoso."

Aguero finalizou dizendo ainda que os médicos realizaram uma cirurgia para que implantassem um microchip em seu peito, de forma que pudessem ficar sempre de olho em seus batimentos cardíacos.

Pelo Barça, o jogador fez apenas cinco partidas e um gol marcado. No City, o atacante deixou marcado seu grande legado como um dos grandes ídolos do clube e o maior artilheiro da equipe em todos os tempos. Julián Álvarez, novo contratado dos Blues de Manchester que pode ser um "substituto" de posição de Aguero, foi elogiado tanto por Guardiola quanto pelo próprio veterano argentino, que comentou sobre o jovem: "Julian é muito bom. Tenho uma boa relação com ele. Ele me perguntou algumas coisas e contei minha experiência."

"Nós teremos que esperar para ver onde ele jogará, pois Pep não utiliza centroavante. Sendo honesto, não sei onde ele se encaixa no time. Eu o deixaria jogar como um segundo atacante, ou talvez como ponta", relata ainda Aguero, sobre um possível posicionamento de Alvarez na equipe de Guardiola.