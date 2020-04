Aguero e Messi: o mais difícil de marcar e o melhor adversário, segundo Van Dijk

Craque holandês nomeou os dois argentinos como oponentes mais difíceis de se enfrentar

O melhor zagueiro do mundo na atualidade elegeu seu maior desafio: Leo Messi é o melhor oponente que Virgil van Dijk já enfrentou, segundo o próprio holandês. Durante a terça-feira, o jogador do respondeu a diversas perguntas em sua conta no Twitter.

Com a #AskVirgil, diversas pessoas mandaram questionamentos ao zagueiro. Sobre o maior oponente, Van Dijk respondeu: "Há alguns atacantes complicados por aí mas provavelmente é Leo Messi".

There are some difficult strikers out there but probably Leo Messi — Virgil van Dijk (@VirgilvDijk) March 31, 2020

O argentino do enfrentou o Liverpool na temporada passada, quando as duas equipes se encontraram nas semifinais da Liga dos Campeões. Messi chegou a marcar dois gols na partida de ida, ue venceu por 3 a 0. Porém, os Reds conseguiram a virada no jogo de volta, na vitória por 4 a 0 em Anfield.

Entretanto, quando perguntado sobre quem era o jogador mais difícil de se marcar, Van Dijk foi direto: "Aguero".

Aguero — Virgil van Dijk (@VirgilvDijk) March 31, 2020

Van Dijk foi perguntado também sobre diversos outros assuntos por seus seguidores. Um deles questionou quais os grande momentos da carreira do holandês: "Há alguns para mencionar. Fazer minha estreia como jogador profissional, minha estreia pela seleção nacional e claro, Madri", fazendo referência ao título da Liga dos Campeões conquistado no Wanda Metropolitano.

There are a few to mention. Making my debut as a professional footballer, making my debut for the national team, and of course Madrid — Virgil van Dijk (@VirgilvDijk) March 31, 2020

Algumas perguntas deram abertura par o holandês fazer algumas brincadeiras. Se não fosse zagueiro, Van Dijk brincou que queria ser "camisa 10".

No 10 😂😂 — Virgil van Dijk (@VirgilvDijk) March 31, 2020

Ele disse também que não sabe quem é o melhor dancarino do elenco dos Reds, mas sabe o pior: Andrew Robertson.