Aguero defende Messi de críticas na Argentina: "É quem mais sofre"

Além de defender Messi, o atacante do Manchester City, especulado para retornar ao Independiente, falou que prefere não pensar sobre seu futuro agora

Messi é o maior camisa 10 da história do Barcelona e tem uma das carreiras mais vitoriosas do futebol, mas, mesmo assim, o craque sofreu ao longo dos anos por não ter conquistado títulos relevantes pela seleção da . No entanto, seu compatriota, Sergio Aguero, do , saiu em defesa do craque do .

Ele disse não entender essas críticas, destacando que o seis vezes melhor do mundo é o primeiro a sofrer com isso e que apesar de tudo o que já conquistou, continua se disponibilizando para ajudar a seleção de seu país.

Pelo Barça, Messi ganhou todos os títulos possíveis e inúmeros prêmios individuais. E até por conta disso, sempre foi muito pressionado para dar uma Copa do Mundo aos argentinos. Em 2014, ele chegou a final do Mundial disputado no , mas a acabou levando o título. Messi também chegou a duas finais consecutivas de , contra o , mas também ficou com o segundo lugar nas duas oportunidades.

Depois da derrota na de 2018, nas oitavas de final, contra a , o camisa 10 chegou a dizer que não voltaria a atuar pela Argentina, mas voltou para ajudar o país na Copa América do ano passado.

"Não entendo quem o critica na seleção. Ele é o primeiro a sofrer e continua indo à seleção”, disse Aguero à TyC Sports.

Assim como Messi, Aguero é bastante criticado na seleção da Argentina, mas tem uma vida muito diferente no Manchester City. Ao longo de quase dez anos no clube, o centroavante já conquistou diversos títulos importantes e se tornou um dos maiores ídolos da história da equipe.

Mas mesmo com toda a idolatria na , o nome do argentino está sendo especulado para retornar ao Independiente, clube pelo no qual foi revelado para o futebol. Mas diante da difícil situação vivida pelo mundo, Aguero prefere não fazer planos para o futuro.

"Por enquanto, não estou pensando no que fazer. Os clubes estão tendo problemas. Até o ano que vem, isso pode ser prorrogado por dois meses ou mais”.

“Não sei se eles podem renovar com os jogadores por três meses ou seis. A primeira coisa é terminar esta temporada e acertar em tudo", destacou o atacante.

E enquanto Aguero espera por definições para pensar em seu futuro, a Federação Argentina de Futebol decidiu cancelar as competições até o restante desta temporada, o que também aconteceu na Eredivisie, liga nacional da .