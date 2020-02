Agüero quebra recorde na Premier League e deixa Gerrard e Kane para trás

Com seis gols em três jogos, o argentino se tornou o jogador que mais vezes venceu o prêmio de 'Melhor do Mês' na competição

Thierry Henry, Alan Shearer, Steven Gerrard e Harry Kane. Só neste mês, Sergio Agüero bateu esses quatro para quebrar recordes. Nesta sexta-feira (7), foi anunciado o prêmio de jogador do mês de janeiro da Premier League, e o argentino foi o vencedor. Com a conquista da honraria, o atacante deixou Kane e Gerrard pra trás e se tornou o jogador que mais vezes recebeu a premiação.

Henry? Com seus seis gols em três partidas neste mês de janeiro, Agüero se tornou o estrangeiro que mais balançou as redes na história da Premier League, batendo a marca do francês. Shearer? Com mais um hat-trick, o argentino chegou a 12 e se transformou no jogador que mais vezes conseguiu a marca na história da competição, derrubando o recorde do britânico.

Agüero venceu o prêmio de jogador do mês pela primeira vez em outubro de 2013. Naquele período, também em três jogos, o argentino balançou as redes em quatro ocasiões. De lá pra cá, foram outras seis honrarias.

MÊS E ANO JOGOS GOLS Outubro de 2013 3 4 Novembro de 2014 4 3 Janeiro de 2016 4 5 Abril de 2016 5 7 Janeiro de 2018 4 5 Fevereiro de 2019 4 7 Janeiro de 2020 3 6

Quarto maior artilheiro da história da Premier League, Agüero ainda está a 80 gols de ultrapassar Alan Shearer para se tornar o maior goleador da competição. Se continuar com sua média de aproximadamente 20 gols por temporada, precisaria de mais quatro anos em alto nível para tentar quebrar este recorde.

Atualmente, Agüero é o vice-artilheiro desta edição da Premier League, um gol atrás de Jamie Vardy, do City, com 16 gols. O atleta atualmente é o sétimo colocado na briga pela Chuteira de Ouro, nove tentos atrás do líder Ciro Immobile, da .

O City retorna aos gramados neste próximo domingo (09), às 13h30 (de Brasília), diante do , pela 26ª rodada da Premier League.