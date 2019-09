Agüero pode, enfim, brigar com Messi e Cristiano Ronaldo em gols. Início é promissor

Atacante do Manchester City marcou seis vezes nos quatro primeiros jogos da Premier League e segue o cronograma de artilheiro

Sergio Agüero mantém consistências ao se tratar das atuações nas últimas temporadas. Porém, o jogador que soma números de gols semelhantes ao de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, quase sempre passa despercebido. O craque do marcou gols nos quatro jogos do time nesta Premier League.

"Sergio marcou gols quando estava na aos 16 anos e ele morrerá marcando gols", disse Pep Guardiola após os dois gols do jogador na vitória do City por 4 a 0, contra o .

A fala de Guardiola reflete nas estatísticas de Agüero que permanecem notáveis: Desde que ingressou no City em 2011, o argentino marcou mais gols do que qualquer um na (170 gols), com média de um tento a cada 106 minutos. Melhor marca se comparada com outros atletas que atuaram em pelo menos 50 partidas na Premier League, até então. No Campeonato Inglês foram 20 gols ou mais apenas nas cinco últimas edições

Ainda assim, aos 31 anos, Agüero é mais artilheiro do que nunca. Até o momento, em 2019-20, calcula-se que a média de gols do argentino é de um a cada 44,5 minutos. O gol contra o Brighton foi o sétimo chute consecutivo do atacante no alvo que resultou comemoração por parte dos torcedores.

Apenas Chris Sutton, do em 1997, e Edin Dzeko, do City em 2011, já haviam marcado seis vezes na Premier League ao longo das quatro primeiras rodadas. Nada mal, considerando que Agüero foi substituído aos 24 minutos da etapa final na rodada de estreia diante do , além de sair durante o empate em 2 a 2, contra o , uma semana depois.

Se continuar nesse ritmo, essa poderá finalmente ser a temporada na qual Agüero irá evoluir de um ótimo atacante para um atacante incrível. Em uma época na qual Lionel Messi e Cristiano Ronaldo - dois dos maiores jogadores de todos os tempos - dominam as estatísticas de gols, Agüero poderia juntar-se a dupla na tentativa de marcar mais de 40 gols nesta temporada.

Se tratando de equipe, o City é o time da Europa que mais balançou as redes nas últimas duas temporadas (312 gols), comparado com os 279 do de Lionel Messi, além de e , de Cristiano Ronaldo. Ainda nas duas temporadas, Messi marcou 96 gols e Cristiano Ronaldo 72, enquanto Agüero atingiu a marca de 62.

"Não temos dois jogadores incríveis, como Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi, que marcam 50 ou 60 gols por temporada, mas, nas duas últimas temporadas, marcamos uma quantidade incrível de gols", acrescentou Pep Guardiola após a vitória em Brighton. Consequentemente, o espanhol atribuiu a marca ao elenco inglês e não ao Hermano.

Nas temporadas anteriores, quatro jogadores foram destaques no City graças a quantidade de gols. Enquanto Agüero registrou 32, Raheem Sterling marcou 25 gols, Gabriel Jesus 21 e Leroy Sané 16.

Apesar do faro de gols, Agüero costuma ser “esquecido” ao se tratar de honras pessoais. Porém, próximo aos números semelhantes de Messi e CR7, o cenário poderia mudar e essa tende a ser uma temporada para isso.