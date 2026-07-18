Agüero para o astro da Espanha: Não tente bancar o “provocador”, porque o confronto vai te desmascarar!

O argentino Sergio Agüero, lenda do Manchester City, partiu para cima de um jogador da Espanha antes da final da Copa do Mundo de 2026, que enfrentará a “La Roja” e o “Tango”.

A seleção argentina vem enfrentando acusações constantes de receber tratamento favorável da arbitragem em várias partidas, o que levou o zagueiro espanhol Aymeric Laporte a se pronunciar sobre o assunto antes da esperada final entre as duas equipes.

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Agüero disse em declarações à plataforma “Ataque Futbolero”, em sua versão espanhola: “O que você quer fazer, Laporte? Eu te conheço bem porque joguei com você no Manchester City; essa não é a sua personalidade”.

E acrescentou: “Você disse que viu, nos últimos jogos, algumas coisas que o surpreenderam (a arbitragem). Quero saber quais são essas coisas?”.

E concluiu: “Não finja coragem nem assuma o papel de provocador, porque você vai recuar na hora do confronto e sua postura vai mudar diante de nós, pois eu te conheço”.