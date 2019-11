Agüero: Liverpool é o único time capaz de fazer frente ao Man City

Em entrevista, Agüero admite que o Liverpool é o único time da Premier League que pode tirar o título do City

Neste próximo domingo, dia 10, acontecerá o tão esperado Liverpool x Manchester City. Um duelo marcado no calendário de qualquer fã de futebol, das duas melhores equipes do futebol inglês no momento, inegávelmente: o atual campeão da Premier League diante do detentor do título da Liga dos Campeões. Para Sergio Agüero, uma espécie de final antecipada do Campeonato Inglês.

Calma, ainda temos mais de 25 rodadas até o término da Premier League, e nenhum jogo avulso determina o resultado de um campeonato. No entanto, para o argentino, o é a única equipe inglesa que pode bater de frente com o City, e os resultados do confronto direto entre os gigantes pode muito bem acabar sendo o fator decisivo para o título de um deles, como aconteceu na última temporada, quando o desempenho da equipe de Manchester nas partidas contra os Reds acabaram por dar o título aos Citizens.

Falou Agüero: “Quando eu cheguei em Manchester, era o City competindo contra o United. Depois, veio o , sim. Mas, nessas últimas quatro temporadas, o Liverpool se tornou uma equipe fortíssima e eles estão brigando conosco pela Premier League. Eles são o único time na liga que pode nos machucar. Eles estão focados para vencer, já faz algum tempo.”

Mesmo com os elogios, o argentino ainda deu uma cutucada, falando que o real rival do City é o United, e que não é a mesma coisa jogar diante do Liverpool. Mas, com os Red Devils em uma fase deplorável, os Reds acabaram assumindo esse papel. Hoje, os duelos travados por estas equipes são memoráveis e representam o confronto de talvez os dois times mais fantásticos da atualidade.

Neste próximo domingo, o City vai tentar quebrar um tabu que já dura mais de 15 anos: não vence o Liverpool em Anfield desde 2003. Conseguindo ou não, o que nós já sabemos é que o duelo entre esses dois pesos-pesados irá abalar as estruturas do mundo do futebol. Os times irão a campo às 13h30, em partida válida pela 12ª rodada da Premier League.