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Aguardando os últimos detalhes... Forlán será o técnico do Uruguai até março de 2027

Uruguai x Espanha
Uruguai
Espanha
Copa do Mundo
D. Forlan
M. Bielsa
Uruguai
Espanha
México
Argentina

O entusiasmo toma conta do ex-jogador do Atlético de Madrid antes do desafio difícil

Diego Forlán tornou-se uma lenda do Uruguai, prestes a assumir o comando da seleção de seu país, sucedendo o argentino Marcelo Bielsa, que comandou a Celeste na Copa do Mundo de 2026.

A seleção uruguaia, comandada por Bielsa, decepcionou seus torcedores na Copa do Mundo e foi eliminada ainda na fase de grupos, após somar apenas dois pontos.


Questionado pelo canal Teledoc sobre o futuro técnico da seleção uruguaia, o presidente da Federação Uruguaia de Futebol, Ignacio Alonso, confirmou que Diego Forlán assumirá o cargo nos próximos meses.

Alonso declarou, segundo reportagem da rede “Foot Mercato”: “Se for alcançado um acordo com Diego Forlán nas próximas horas, ele assumirá o comando da seleção sub-20 e dos próximos amistosos da seleção principal”.

Copa do Mundo
França crest
França
FRA
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Espanha
ESP

E acrescentou: “Ele está muito animado, embora ainda haja alguns detalhes que precisam ser finalizados”.

O ex-jogador da seleção (112 partidas internacionais, 36 gols) tem duas experiências como técnico: a primeira com o Peñarol, na Primeira Divisão uruguaia, em 2020, e a segunda com o ATHENA, na Série A grega, em 2021.

O ex-jogador do Atlético de Madrid terá a difícil tarefa de revitalizar a seleção uruguaia, que vem passando por dificuldades e foi eliminada na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

Espera-se que o lenda uruguaio assuma o comando da Celeste durante as pausas internacionais em setembro, outubro e novembro, bem como nos jogos amistosos até março de 2027.

A Federação decidirá então se o manterá no cargo ou se nomeará um novo técnico.

Vale ressaltar que seu cargo pode sofrer alterações nas próximas semanas, especialmente após os resultados das eleições internas no final do ano.


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