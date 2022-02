Água Santa x São Paulo: onde assistir ao vivo, horário e informações do Campeonato Paulista 2022

Água Santa e São Paulo se enfrentam nesta segunda-feira (28), às 15h (de Brasília), na Arena Inamar, pela nona rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada, e do Paulistão Play, na internet. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Água Santa x São Paulo DATA Segunda-feira, 28 de fevereiro de 2022 LOCAL Arena Inamar - Diadema, sP HORÁRIO 15h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Premiere, na TV fechada, e o Paulistão Play, na internet, vão transmitir o jogo desta segunda-feira, em Diadema. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

MAIS INFORMAÇÕES

Embalado com a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil após o empate sem gols com o Campinense, o São Paulo volta as atenções para o Paulistão.

Atualmente, o Tricolor aparece na vice-liderança do grupo B, com 11 pontos, enquanto o Água Santa, na terceira posição do grupo A, com sete pontos, vem de duas derrotas consecutivas no Estadual.

Foco na próxima rodada do @Paulistao



🆚 Água Santa

🗓 28/02 (segunda-feira)

⏰ 15h

🏟 Distrital do Inamar (Diadema)



Saiba como foi o treino > https://t.co/eRKYzBKVQ2#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/R4ZXFHrUFV — São Paulo FC (@SaoPauloFC) February 26, 2022

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

ÁGUA SANTA

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA RB Bragantino 2 x 0 Água Santa Paulistão 17 de fevereiro de 2022 Água Santa 1 x 2 Mirassol Paulistão 20 de fevereiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Ponte Preta x Água Santa Paulistão 5 de março de 2022 20h30 (de Brasília) Água Santa x Santo André Paulistão 12 de março de 2022 15h (de Brasília)

SÃO PAULO

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Santos 0 x 3 São Paulo Paulistão 20 de fevereiro de 2022 Campinense 0 x 0 São Paulo Copa do Brasil 25 de fevereiro de 2022

Próximas partidas