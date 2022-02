Água Santa x São Paulo: escalação, desfalques e mais do Campeonato Paulista 2022

Na Arena Inamar, o São Paulo enfrenta o Água Santa nesta segunda-feira (28), às 15h (de Brasília), pela nona rodada do Paulistão.

Com 11 pontos no grupo B, o Tricolor aparece na vice-liderança, com três a menos que o líder São Bernardo.

Já o Água Santa, sem vencer há duas rodadas (contra o RB Bragantino e Mirassol), é o lanterna do grupo A, com sete pontos, enquanto a Inter de Limeira, na terceira posição, soma oito.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto fora de casa, o técnico Rogério Ceni não poderá contar com Luan e Patrick, lesionados, além de Nikão, que testou positivo para a Covid-19

Do outro lado, o Água Santa, sem desfalques, entrará em campo com força máxima em busca dos três pontos.

.Possível escalação do Água Santa: Victor Souza; Alex Silva, Rodrigo Sam, Helder e Rhuan; Caique, Cristiano e Lelê; Dadá Belmonte, Fernandinho e Caio Dantas.

Possível escalação do São Paulo: Jandrei, Rafinha, Arboleda (Miranda), Diego Costa e Reinaldo (Léo); Pablo Maia, Nestor e Gabriel Sara; Alisson, Rigoni e Calleri.

DESFALQUES

SÃO PAULO:

Nikão: Covid-19

Luan e Patrick: lesionados

ÁGUA SANTA:

-

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Água Santa x São Paulo desta segunda-feira será transmitido ao vivo pelo Premiere, na TV fechada, pelo Paulistão Play, na internet, e pelo canal do YouTube da Federação Paulista. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.