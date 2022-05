Água Santa x Santos: onde assistir ao vivo, horário e informações do Paulistão sub-20 de 2022

Água Santa e Santos, os dois primeiros colocados do Gupo 12, se enfrentam nesta quarta-feira (11), às 15h (de Brasília), pela terceira rodada do Campeonato Paulista sub-20. A partida terá transmissão ao vivo da Eleven Sports, na internet.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Água Santa x Santos DATA Quarta-feira, 11 de maio de 2022 LOCAL Arena Inamar - Diadema, SP HORÁRIO 15h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Luccas Cardoso Galdi

Assistentes: Patrick André Bardaul e Luiz Fernando de Moraes

Quarto árbitro: Leonidas Sanches Ferreira

ONDE VAI PASSAR?

A Eleven Sports, pela internet, é a plataforma que vão transmitir o jogo desta quarta-feira, na Arena Inamar.

MAIS INFORMAÇÕES

O Água Santa, mandante do jogo desta quarta-feira, vem de um empate sem gols contra o Mauaense, jogando fora de casa. Já na primeria rodada, o Netuno, na Arena Inamar, venceu o Jabaquara por 2 a 0.

Mais artigos abaixo

Com quatro pontos, o Água Santa é o vice-líder do Grupo 12, atrás justamente do Santos, adversário nesta terceira rodada.

O Peixe vem de uma goleada por 9 a 1 contra o Mauá. Além disso, o Santos também veceu o jogo contra a AA Portuguesa, na primeira rodada, por 2 a 0, fora de casa. Com os seis pontos somados, os Meninos da Vila ocupam a primeira colocação do grupo de maneira isolada.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

Água Santa

JOGO CAMPEONATO DATA Mauaense 0 x 0 Água Santa Paulistão sub-20 8 de maio de 2022 Água Santa 2 x 0 Jabaquara Paulistão sub-20 4 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO AA Portuguesa x Água Santa Paulistão sub-20 25 de maio de 2022 15h (de Brasília) Água Santa x Mauá Paulistão sub-20 1 de junho de 2022 15h (de Brasília)

Santos

JOGO CAMPEONATO DATA Santos 9 x 1 Mauá Paulistão sub-20 8 de maio de 2022 AA Portuguesa 0 x 2 Santos Paulistão sub-20 4 de maio de 2022

Próximas partidas