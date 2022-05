Água Santa x Santos: escalação, desfalques e mais do jogo do Paulistão sub-20 de 2022

A bola vai rolar nesta quarta-feira (11) para Água Santa x Santos, pela terecira rodada do Paulistão sub-20. O duelo entre vice-líder e líder do Grupo 12 será às 15h (de Brasília), na Arena Inamar, caso do Netuno.

Vindo de goleada por 9 a 1 sobre o Mauá, o Santos venceu os dois jogos já disputados e ocupa a liderança do grupo. Logo atrás, com quatro pontos, está o Água Santa, que vem de empate por 0 a 0 contra a AA Portuguesa, mas venceu o primeiro jogo.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Os dois times devem ir à campo com a mesma base de escalação dos últimos jogos, apenas com eventuais mudanças pontuais nas equipes.

Renyer, autor de cinco gols na goelada do Santos contra o Mauá, ficou com gostinho de quero mais, mesmo jogando fora de sua posição ideal, e garantiu que o Peixe não está acomodado com a líderança isolada do Grupo 12. "A gente nunca pode estar satisfeito com os resultados. Precisamos trabalhar para procurar fazer mais gols, ganhar mais jogos e estar sempre evoluindo", disse.

Possível escalação do Água Santa: Matheus; João Vitor, Breno, Thiago Mina, Arthur, Pedro Arthur, Lucas Samurai, Mateus Oliveira, Jonatas, David, Anthony.

Possível escalação do Santos: Edu Araujo; Cadu, Derick, Zabala e Pedrinho; Rafael Moreira, Ivonei e Balão (Matheus Nunes); Fernandinho, Weslley Patati e Renyer.

DESFALQUES

Água Santa:

Sem desfaques confirmados

Santos:

Sem desfaques confirmados

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Água Santa e Santos será transmitido ao vivo pelo Eleven Sports, na internet, nesta quarta-feira (11).