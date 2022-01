Água Santa x Palmeiras: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Com 100% de aproveitamento, o Palmeiras enfrenta o Água Santa nesta terça-feira (11), em Diadema, às 15h15 (de Brasília), pela última rodada do grupo 28 da Copa São Paulo de Futebol Júnior.A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Água Santa x Palmeiras DATA Terça-feira, 11 de janeiro de 2022 LOCAL Arena Inamar, Diadema - SP HORÁRIO 15h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O SporTV, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo desta terça-feira, em Diadema.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Valendo a liderança do grupo 28, Palmeiras e Água Santa entram em campo pela última rodada da fase de grupos da Copinha.

Verdão e Água Santa, com 100% de aproveitamento, somam seis pontos cada e já estão classificadas para a próxima fase.

Provável escalação do Água Santa: a definir.

Provável escalação do Palmeiras: Mateus, Garcia, Naves, Lucas Freitas, Fabinho, Vanderlan, Giovani, Endrick, Gabriel Silva, Jhonatan e Pedro Lima. Técnico: Paulo Victor.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ÁGUA SANTA

JOGO CAMPEONATO DATA Água Santa 2 x 1 Real Ariquemes Copa São Paulo de Futebol Júnior 5 de janeiro de 2022 Água Santa 3 x 0 Assu Copa São Paulo de Futebol Júnior 8 de janeiro de 2022

PALMEIRAS