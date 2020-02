Água Santa x Corinthians: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Timão entra em campo neste sábado (22), pela sétima rodada do Campeonato Paulista; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Eliminado da , o volta sua atenção para o Campeonato Paulista. Neste sábado (22), às 15h (de Brasília), a equipe comandada por Tiago Nunes encara o Água Santa, pela sétima rodada do torneio estadual. O duelo terá transmissão ao vivo do canal Premiere, na TV fechada. A Goal também trará os principais lances do jogo ao vivo, em tempo real, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Água Santa x Corinthians DATA Sábado, 22 de fevereiro de 2020 LOCAL Arena Inamar - Diadema, BRA HORÁRIO 15h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



quer esquecer a eliminação da Libertadores / Foto: Getty Images

O duelo terá transmissão do canal Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, você acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

ÁGUA SANTA

Na terceira posição do Grupo A, com cinco pontos, o Água Santa busca a sua segunda vitória no campeonato pra seguir sonhando com uma classificação para a próxima fase.

No momento, eles registram três derrotas, dois empates e apenas uma vitória.

Provável escalação do Água Santa: a atualizar

CORINTHIANS

Após a eliminação precoce da Pré-Liberadores, o Timão busca se reerguer no Paulista. Na vice-liderança do Grupo D, com oito pontos, a equipe está apenas um ponto atrás do líder .

Sem desfalques, Tiago Nunes pode repetir o time que empatou sem gols com o no Morumbi.

Provável escalação do Corinthians: Cássio, Fagner, Pedro Henrique, Gil e Lucas Piton (Sidcley); Camacho e Cantillo; Vagner Love, Luan e Yony González; Boselli

PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ÁGUA SANTA

JOGO CAMPEONATO DATA Água Santa 1 x 0 Ferroviária 8 de fevereiro -SP 1 x 1 Água Santa Campeonato Paulista 15 de fevereiro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Guarani x Água Santa Campeonato Paulista 28 de fevereiro 19h15 (de Brasília) Água Santa x Inter de Limeira Campeonato Paulista 8 de março 11h (de Brasília)

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 2 x 1 Guarani Campeonato Paulista 12 de fevereiro São Paulo 0 x 0 Corinthians Copa Libertadores 15 de fevereiro

Próximas partidas