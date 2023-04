Água Santa x Corinthians ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Paulistão sub-20

Equipes se enfrentam neste domingo (30) pela terceira rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Água Santa e Corinthians entram em campo na tarde deste domingo (30), às 15h (de Brasília), no estádio Distrital Inamar, Diadema, pela terceira rodada do Paulistão sub-20. A partida terá transmissão no canal da Federação Paulista no Youtube, na internet.

Em seus domínios, o Água Santa entra em campo defendendo a liderança do grupo 12, além da sua invencibilidade. A equipe de Diadema possui duas vitórias até o momento. Do outro lado, o Corinthians é o vice-líder da chave, com 4 pontos. O Timão ganhou um jogo e empatou outro.

Prováveis escalações

Água Santa sub-20: Matheus, Filipe, Carlos, Mateus, Villian, Marcelo Henrique, Gustavo, Victor Henrique, Jonatas, Luiz Eduardo e Felipe.

Corinthians sub-20: Felipe, Leonardo, Renato, Vinicius, Gabriel, Vitor, Breno, Ryan, Felipe, Pedro Henrique e Wesley.

Desfalques

Água Santa

Não há desfalques confirmados.

Corinthians

Sem desfalques confirmados.

Quando é?