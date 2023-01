Água Santa x Atlético-MG ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copinha

Equipes entram em campo nesta terça-feira (10), pela terceira rodada do grupo 27; veja como acompanhar na TV e na internet

Querendo a liderança, Água Santa e e Atlético-MG entram em campo na tarde desta terça-feira (10), às 15h (de Brasília), na em Diadema, pela terceira rodada do grupo 27 da Copinha 2023. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Com duas vitórias cada, Água Santa e Atlético-MG já estão classificados para a fase eliminatória da Copinha. Porém, as equipes se enfrentam buscando a vitória para ver quem irá ficar com a primeira posição da chave.

Escalações

Escalação do provável do Água Santa: Matheus, João Vitor, Breno, Carlos Gabriel, Villian, João Roberto, Jonatas, Thiago, Arthur, David e Vinicius.

Escalação do provável do Atlético-MG: Diego, Kauan, Romulo, Renan, Daniel, Emanuel, Alexandre, Victor Hugo, Carlos Eduardo, Yan e Alisson.

Desfalques

Água Santa

Sem desfalques confirmados.

Atlético-MG

Sem desfalques confirmados.

Melhor participação na Copa São Paulo

O Atlético-MG venceu a Copinha três vezes: 1975, 1976 e 1983.

Classificação do Grupo

POS. TIME P V E D SG 1º Atlético-MG 6 2 0 0 2 2º Água Santa 6 2 0 0 2 3º Galvez 0 0 0 2 -2 4º Mixto-MT 0 0 0 2 -2

Quando é?