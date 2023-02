Água Santa x Palmeiras ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Paulistão

Equipes se enfrentam neste domingo (12), pela oitava rodada do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

O Palmeiras visita o Água Santa na manhã deste domingo (12), Em Diadema, às 11h (de Brasília), pela oitava rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada, e do Paulistão Play, no streaming, e do canal da FPF no Youtube.

Quer ver jogos do Paulistão ao vivo? Clique aqui e acesse o UOL PLAY

Vice-líder do grupo B com 11 pontos, o Água Santa chega para o duelo embalado após três vitórias consecutivos. O time, além de sua torcida, conta com o fator do horário do duelo para tentar surpreender o poderoso rival.

Do outro lado, o Palmeiras é a melhor equipe do campeonato e primeiro colocado do grupo D, com 17 pontos. De olho no clássico no meio da semana contra o Corinthians, o técnico Abel Ferreira pode fazer algumas alterações na equipe.

Prováveis escalações

Escalação do provável Água Santa: Ygor Vinhas; Gabriel, Didi, Rodrigo e Reginaldo; Bruno Xavier, Da Silva e Thiaguinho; Luan Dias, Bruno Mezenga e Júnior Todinho.

Escalação do provável Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Rony, Dudu e Endrick.

Desfalques

Palmeiras

Marcelo Lomba está lesionado.

Água Santa

Sem desfalques confirmados.

Quando é?