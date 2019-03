Agressor de capitão do Aston Villa se declara culpado e é banido para sempre

Paul Mitchel socou Jack Grealish pelas costas e comemorou com a torcida enquanto era levado para fora do gramado por segurança do estádio

Paul Mitchel, o torcedor do Birmingham de 27 anos que agrediu o meia Jack Grealish do Aston Villa durante a partida do último sábado (9), foi banido de entrar no estádio dos Blues pelo resto da vida.

O agressor levou um soco por trás enquanto o jogo estava paralisada. Depois disso, um guarda que fazia a segurança do St. Andrews imobilizou e retirou Mitchel, que saiu do gramado comemorando o feito.

Um marginal invadiu o campo no clássico Birmingham x Astin Villa e deu um SOCO pelas costas no Jack Grealish, dos Villains com 0x0 no placar. Obviamente preso e vai ficar bons anos na cadeia.



O jogo? O Aston Villa venceu por 1x0. Gol de Grealish... pic.twitter.com/hWh4ISG8Da — Almanaque Esportivo (@a_esportivo) 10 de março de 2019

Além de ser punido com 14 semanas de prisão, Paul não poderá entrar em estádios de futebol em geral por 10 anos e terá de pagar 100 libras (cerca de R$ 503) de multa aos Villains, conforme veredicto da audiência de custódia desta segunda-feira (11). No clássico entre Arsenal e Manchester United, no último domingo (10), outro caso de invasão a campo foi registrado.

Apesar da situação, Grealish parece não ter sido afetado pela situação, uma vez que foi dele o gol que definiu a vitória no duelo.