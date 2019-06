Agressividade e drible: seleção procura caminho para fazer as pazes com a torcida

Seleção foi vaiada na estreia da Copa América e agora busca maneiras de se reaproximar do torcedor. Time volta à exigente São Paulo na terceira rodada

A seleção brasileira venceu a Bolívia por 3 a 0 na estreia da , mas deixou o Morumbi na última sexta-feira com um problema para resolver: a torcida. As vaias no intervalo e a frieza das arquibancadas se tornaram um obstáculo para a sequência do torneio. E como superar isso? Atacando, partindo para cima.

Foi isso que os jogadores de Tite indicaram depois do triunfo. Se a seleção foi para o vestiário no intervalo sob vaias com o placar de 0 a 0 e, no apito final, ouviu aplausos, ainda que breves, após os três gols, foram as bolas na rede que melhoraram esse humor.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

“No segundo tempo premiamos eles com um bom resultado, com agressividade mais alta da nossa parte. A torcida ficou feliz com o resultado do segundo tempo”, analisou Thiago Silva, que também apontou o alto preço dos ingressos como um fator potencializador de crítica.

Autor do terceiro gol num bonito chute após encarar a marcação em direção à entrada da área, Cebolinha conseguiu arrancar um pouco de satisfação dos torcedores. E promete manter essa postura para ajudar na reconciliação.

“É uma característica minha [ir para cima], sempre que entro tento fazer o que tenho de melhor. Hoje [sexta] pude ir para cima, driblar e finalizar bem. Isso faz com que a confiança aumente. Talvez por ser o primeiro jogo a gente foi um pouco mais conservador, mas no segundo acho que estaremos mais soltos”, projetou o gremista.

Jogar em desperta tensão no . A relação com os paulistas é marcada por um distanciamento maior. Em jogo decisivo das eliminatórias para uma , por exemplo, a seleção evita a todo custo o estado.

No entanto, a programação da Copa América obriga os comandados de Tite a fazerem mais uma parada em São Paulo. Na terceira rodada, o duelo contra o , no dia 22, será na Arena .

Mais artigos abaixo

Veterano de seleção e acostumado às rusgas com os paulistas, Daniel Alves não parece mostrar muita esperança em uma mudança significativa nesse relacionamento até a terceira rodada. E uma declaração dele ao fim do jogo deixa isso explícito.

“Aqui as pessoas são muito fanáticas pelos clubes, a seleção tem jogadores de clubes diferentes. Hoje gritaram Rogério [Ceni], por exemplo. A gente não sente clima de seleção brasileira aqui, a gente sente mais clima de clube e isso não ajuda muito”, opinou, ciente de que esse reencontro já tem data e horário para acontecer.