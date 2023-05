Lucas Paquetá e a agressão da torcida do AZ Alkmaar contra família de jogadores do West Ham

Equipe inglesa venceu os holandeses por 1 a 0 no duelo de volta da semifinal da Liga de Conferência da Europa; briga generalizada ocorreu após o jogo

Em partida válida pela semifinal da Liga de Conferência da Europa, entre West Ham e AZ Alkmaar, uma briga generalizada subiu aos holofotes após a vitória do clube inglês, que se classificou para a decisão do torneio. Alguns ultras da equipe holandesa invadiram uma área destinada à familiares de atletas dos Hammers, o que levou à confusão.

O duelo terminou em 1 a 0 para os ingleses, deixando o agregado em 3 a 1. A partida, que acontecia na Holanda, acabou com a briga entre torcedores do AZ e outros do West Ham. Jogadores como Benrahma, Lucas Paquetá e o Downes foram registrados entrando na confusão para proteger alguns familiares de atletas do clube inglês que acabaram ficando no meio dos empurrões.

O técnico do West Ham, David Moyes, comentou sobre as cenas pós-jogo: “Não consigo explicar o que aconteceu ou por que aconteceu. Só posso dizer que os jogadores estavam envolvidos porque era a seção da família, onde a maioria de seus familiares e amigos estavam sentados."

"Esse provavelmente foi o motivo da reação. O que eu não quero de forma alguma é estragar esta noite porque não eram os torcedores do West Ham que estavam procurando problemas. Eles ficaram felizes em comemorar no final do jogo. Espero que eles investiguem e descubram os motivos.”