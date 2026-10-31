Compartilhar Siga GOAL no Google

O goleiro Emiliano Martinez, do Chelsea e da Argentina, acredita que sua seleção venceria a Espanha se as duas equipes disputassem novamente hoje sua recente final de Copa do Mundo. Apesar de elogiar os jogadores espanhóis, o experiente goleiro segue confiante de que a equipe de Lionel Scaloni é atualmente superior, após a frustração na prorrogação.

Publicidade

Martinez confia na Argentina diante da Espanha

Martinez relembrou a dolorosa derrota da Argentina na final da Copa do Mundo contra a Espanha. Os sul-americanos perderam por margem mínima quando Torres marcou o único gol da partida na prorrogação.

No entanto, o goleiro do Chelsea segue extremamente confiante em sua seleção. O jogador de 34 anos afirma que a Argentina venceria se as duas equipes se enfrentassem novamente hoje. Em entrevista, Martinez fez uma avaliação ousada sobre o atual equilíbrio de forças no futebol de seleções. Ele acredita que a equipe de Scaloni tem qualidade para reverter aquele resultado amargo.

Jogador do Chelsea elogia a Espanha

Martinez não deixou de reconhecer o enorme talento da seleção espanhola. Ele admitiu que Luis de la Fuente montou um elenco formidável, capaz de enfrentar qualquer adversário no cenário mundial. Apesar do respeito, o goleiro acredita que a Argentina leva vantagem neste momento. Ele falou abertamente sobre o assunto em uma conversa franca com o jornalista Gaston Edul.

“Eu sabia que os jogadores da seleção espanhola de futebol eram muito bons”, explicou Martinez. “Mas, não sei, eu sentia e ainda sinto que venceríamos se jogássemos agora.”

Publicidade Publicidade

Comparação entre Espanha e França de 2022

A conversa passou então para torneios anteriores e o nível dos adversários que a Argentina enfrentou. Martinez ajudou seu país a conquistar a Copa do Mundo de 2022, no Catar, após uma dramática disputa de pênaltis contra a França.

Tópicos relacionados

Ao comparar as duas potências europeias, o goleiro admitiu que a seleção francesa lhe causava mais receio. Ele apontou o título conquistado no torneio anterior e a maturidade do elenco como fatores decisivos.

“A França de 2022 me inspirava mais respeito”, concluiu Martinez. “Eles tinham sido campeões mundiais naquela época e tinham uma faixa etária muito melhor e mais experiência na final. Eu tinha mais respeito por eles.”

Publicidade

Recuperação de lesão continua

Martinez está atualmente afastado após passar por uma cirurgia por causa de uma fratura na mandíbula, lesão sofrida na vitória do Chelsea por 2 a 0 sobre o Everton. Ele segue concentrado na recuperação para voltar ao elenco o mais rápido possível.