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O goleiro Thibaut Courtois pediu aos companheiros do Real Madrid que mantenham os pés no chão após a vitória por 5 a 1 sobre o PSV Eindhoven, pela Champions League, na noite de terça-feira. Apesar do placar elástico, o belga destacou a atuação ruim no primeiro tempo, que quase deixou o time espanhol em grande desvantagem.

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Real Madrid goleia após gol surpreendente de Perisic

O Real Madrid reagiu de forma implacável no segundo tempo para golear o PSV e manter sua campanha perfeita. O time madrilenho foi surpreendido antes do intervalo, quando o veterano Ivan Perisic converteu um pênalti e deu à equipe holandesa uma inesperada vantagem ao fim do primeiro tempo. O banco do Real Madrid reagiu com três substituições decisivas no intervalo, uma aposta que deu resultado imediato: Federico Valverde marcou o gol de empate antes do intervalo, e Jude Bellingham, que havia entrado no intervalo, acertou um chute sensacional de longa distância para virar a partida.

Com o jogo a seu favor, o ataque estrelado do Real Madrid acelerou e desmontou a defesa do PSV, que dava sinais de cansaço. Kylian Mbappe mostrou seu faro de gol com duas finalizações de perto que praticamente decidiram o confronto, antes de Vinicius Junior fechar a goleada por 5 a 1. Depois de acertar a trave nos dois tempos em uma atuação movimentada, o ponta brasileiro enfim foi recompensado no fim, com uma finalização precisa que selou a vitória contundente.

De olho no G8 contra o Arsenal

Embora o Real Madrid tenha conseguido virar o jogo depois do intervalo, Courtois foi direto em sua avaliação após a partida e voltou imediatamente a atenção para o duelo decisivo no norte de Londres, que pode garantir ao time uma vaga entre os oito primeiros da Champions League. Em entrevista à Ziggo Sport, reproduzida pela NOS, pouco depois do apito final, Courtois projetou o confronto com o Arsenal e apontou uma falha recorrente na mentalidade do Real Madrid.

“Agora vamos enfrentar o Arsenal, um jogo difícil. Se vencermos lá, teremos uma boa chance de terminar entre os oito primeiros. É especialmente importante não nos empolgarmos, porque esse costuma ser o nosso problema”, afirmou Courtois.

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Alerta direto após susto contra o PSV

Courtois precisou fazer várias intervenções importantes para impedir que o placar ficasse ainda pior no primeiro tempo. Ele fez uma avaliação direta da fragilidade defensiva do Real Madrid depois de uma sequência de defesas decisivas que manteve o time na partida. Sem medir palavras após o apito final, o goleiro belga alertou os companheiros de que o Real Madrid não pode repetir erros tão descuidados à medida que a campanha europeia avança.

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“Nosso primeiro tempo não foi bom”, admitiu Courtois. “O PSV teve algumas chances claras. Poderíamos muito bem estar perdendo por 3 a 0. No intervalo, o treinador nos trouxe de volta à realidade. Ele não gritou, mas nos mostrou as imagens do primeiro tempo.”

Courtois freia conversa sobre título do Real Madrid

O goleiro evitou se empolgar com as chances de título do Real Madrid e fez uma avaliação direta da atuação irregular do time. Questionado se o Real Madrid tem condições de ir até o fim e levantar a taça mais uma vez, Courtois preferiu a cautela à confiança e apontou a evidente inconsistência exibida ao longo da noite. “Com o desempenho do segundo tempo, sim; com o do primeiro, certamente não”, concluiu.