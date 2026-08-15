Segundo informações do jornal espanhol Marca, agora o Newcastle United também entrou na disputa pelo candidato à venda do recordista alemão. De acordo com a publicação, os Magpies já teriam oferecido ao português um contrato concreto de três anos.

O Newcastle procura um sucessor para Bruno Guimaraes, que se transferiu para o Arsenal. Palhinha seria uma alternativa mais barata a Felix Nmecha, por quem o BVB supostamente deve pedir mais de 100 milhões de euros. Ainda mais porque o clube de Nick Woltemade, jogador da seleção, não se desfez de vários atletas importantes por acaso. O motivo de tantas saídas, entre elas também Anthony Gordon e Sandro Tonali, são as regras financeiras da Premier League e da Uefa. Caso contrário, há risco de pesadas multas ou até mesmo de uma proibição de transferências.

Por Palhinha, provavelmente seriam necessários entre 20 e 25 milhões de euros. Um empréstimo com opção de compra, porém, não entra em cogitação para o Bayern. Por isso, os dirigentes liderados por Max Eberl também recusaram recentemente o Aston Villa. "Leu-se que o Aston Villa nos contatou por causa de Joao. Isso é verdade. Mas com o Aston Villa não vamos chegar a um acordo, isso simplesmente não funciona. Porque não estamos na situação de ter que fazer o que os outros querem nos impor", destacou o diretor esportivo do FCB nesta sexta-feira, em uma coletiva de imprensa, e com isso também deu a palavra final.

FC Bayern de Munique: quem mais deve sair além de Joao Palhinha?

O fato de o Newcastle agora estar tentando contratar Palhinha, porém, não é surpresa. O jogador de 31 anos segue gozando de excelente reputação na Premier League. Antes de sua transferência para Munique, ele havia brilhado no Fulham. Também em sua passagem por empréstimo pelo Tottenham Hotspur, soube convencer na temporada passada. Apesar de uma temporada fraca dos Spurs, que quase culminou no rebaixamento, o volante chegou até mesmo a dez participações em gols em 45 partidas.

Além de Palhinha, o Bayern também quer se desfazer de Sacha Boey e Bryan Zaragoza. No momento, porém, não há perspectiva de uma solução rápida para a dupla. Sob o comando do técnico Vincent Kompany, assim como Palhinha, os dois provavelmente não terão mais papel algum caso permaneçam em Munique.

No fim de julho, o presidente honorário Uli Hoeneß, no entanto, adotou palavras surpreendentemente conciliatórias. "Se agora conseguirmos negociar a saída de um ou outro jogador - e esse seria exatamente o nosso desejo -, naturalmente isso seria bom. Mas uma coisa quero dizer com toda clareza: um contrato com o FC Bayern é inviolável. Isso significa que vamos manter os jogadores se, no fim, não surgir uma solução adequada", explicou ele.