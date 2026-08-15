Segundo informações do jornal espanhol Marca, agora o Newcastle United também entrou na disputa pelo candidato à venda do recordista de títulos alemão. De acordo com a publicação, os Magpies já teriam oferecido ao português um contrato concreto de três anos.

O Newcastle procura um sucessor para Bruno Guimaraes, que se transferiu para o Arsenal. Palhinha seria uma alternativa mais barata a Felix Nmecha, por quem o Borussia Dortmund supostamente estaria pedindo mais de 100 milhões de euros. Ainda mais porque o clube de Nick Woltemade não se desfez de vários jogadores importantes por acaso. O motivo de tantas saídas, entre elas também Anthony Gordon e Sandro Tonali, são as regras financeiras da Premier League e da Uefa. Caso contrário, há risco de pesadas multas ou até mesmo uma proibição de transferências.

Por Palhinha, provavelmente seriam necessários entre 20 e 25 milhões de euros. Um empréstimo com opção de compra posterior, no entanto, não entra em cogitação para o Bayern. Por isso, os dirigentes liderados por Max Eberl também recusaram recentemente o Aston Villa. "Leu-se que o Aston Villa nos contatou por causa de Joao. Isso é verdade. Mas com o Aston Villa não vamos conseguir chegar a um acordo, isso simplesmente não funciona. Porque não estamos na situação de ter de fazer o que os outros querem nos impor", destacou o diretor esportivo do FCB na sexta-feira, em entrevista coletiva, e com isso também deu a palavra final sobre o assunto.

Diante do RB Leipzig, Palhinha já não estava mais no elenco do Bayern, ao contrário do que aconteceu nos amistosos anteriores. Inicialmente, não houve explicação. Mas é bem possível que ele tenha sido liberado para as conversas com outros clubes. Ainda mais porque o jornalista de transferências Fabrizio Romano informa agora que o Newcastle voltou a consultar o FCB por telefone nas últimas 24 horas sobre a possibilidade de uma transferência.

Bayern de Munique: quem deve sair além de Joao Palhinha?

O fato de o Newcastle estar tentando contratar Palhinha, porém, não é surpresa. O jogador de 31 anos segue desfrutando de excelente reputação na Premier League. Antes de sua transferência para Munique, ele havia brilhado no Fulham. Também em sua passagem por empréstimo pelo Tottenham Hotspur, convenceu na temporada passada. Apesar de uma temporada fraca dos Spurs, que quase terminou em rebaixamento, o volante ainda somou dez participações em gols em 45 partidas.

Além de Palhinha, o Bayern também quer se desfazer de Sacha Boey e Bryan Zaragoza. No momento, porém, uma solução rápida para a dupla ainda não está se desenhando. Sob o comando do técnico Vincent Kompany, assim como Palhinha, os dois provavelmente não terão mais papel algum caso permaneçam em Munique.

No fim de julho, porém, o presidente de honra Uli Hoeneß surpreendeu com palavras conciliatórias. "Se agora conseguirmos negociar a saída de um ou outro jogador — e esse seria exatamente o nosso desejo —, isso naturalmente seria bom. Mas uma coisa eu quero dizer com toda clareza: um contrato com o Bayern é intocável. Isso significa que vamos manter os jogadores se, no fim, não for encontrada uma solução adequada", declarou ele.