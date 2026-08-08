Agora tudo indica uma transferência para o Atlético! Saga da transferência do campeão mundial argentino continua

Segundo Fabrizio Romano, o gigante espanhol prepara atualmente uma oferta superior a 40 milhões de euros pelo zagueiro de 28 anos do Tottenham Hotspur. De acordo com relatos da imprensa espanhola, já existe um acordo com o próprio jogador. Antes de concluir a transferência, porém, o Atlético ainda quer negociar Nahuel Molina e Matteo Ruggeri. Molina é especulado na Roma, enquanto Ruggeri é ligado ao Aston Villa.

Antes, o The Athletic havia informado sobre um acordo entre Tottenham e Inter de Milão. Segundo a publicação, os Spurs teriam aceitado uma oferta de 40 milhões de euros. No entanto, tudo indica que Romero prefere uma transferência para o Atlético, porque poderia trabalhar lá com seu compatriota argentino Diego Simeone e, supostamente, também receberia um salário mais alto.

Os Spurs, por sua vez, rechaçaram categoricamente as supostas investidas do Arsenal. Os Gunners buscam a curto prazo um substituto para o lesionado chefe da defesa William Saliba. Uma transferência do capitão do Tottenham para o grande rival do norte de Londres traria lembranças da espetacular mudança de Sol Campbell há 25 anos.

Cristian Romero irritou os torcedores do Tottenham

Romero já havia caído em desgraça com os torcedores do Tottenham na reta final da temporada passada. Na época, o capitão estava fora por lesão, e os Spurs lutavam contra o rebaixamento até a última rodada contra o Everton. Em vez de apoiar sua equipe das arquibancadas no confronto decisivo, Romero preferiu viajar para a Argentina para acompanhar ao vivo o título de seu clube de infância, o CA Belgrano, contra o River Plate.

Depois de passagens por Genoa CFC, Juventus e Atalanta, Romero se transferiu para o Tottenham em 2021, onde se tornou titular e capitão. Em 2022, conquistou a Copa do Mundo com a Argentina e esteve em campo durante os 90 minutos na vitória da final contra a França. Também nesta Copa do Mundo ele foi titular na zaga da Argentina.

O Tottenham já reforçou sua defesa neste verão com Jan Paul van Hecke e Marcos Senesi.