Como informa o especialista em transferências Fabrizio Romano, o BVB chegou agora a um acordo com o clube da primeira divisão italiana Como 1907, após longas negociações, para a transferência de Couto.

Segundo a informação, o Dortmund não deve concretizar uma venda do brasileiro. No entanto, há um acordo de princípio entre os dois clubes por um empréstimo. Agora, uma opção de compra ainda deve ser integrada ao negócio.

O BVB havia inicialmente emprestado Couto junto ao Manchester City em 2024, mas aceitou uma obrigação de compra relativamente fácil de ser ativada. Assim, o Borussia teve de contratar em definitivo o jogador de quatro partidas pela seleção brasileira no verão de 2025, por um total de 25 milhões de euros, embora Couto não tenha conseguido convencer de fato durante seu primeiro ano em Dortmund e tenha sido frequentemente reserva.

Saída do BVB? Yan Couto também jogaria a Champions League com o Como

Também na temporada passada, Couto esteve na maior parte do tempo longe de ser titular de forma constante. Na reta final da temporada, o técnico Niko Kovac praticamente não utilizou mais o jogador de 24 anos, e entre meados de março e meados de maio Couto somou apenas 12 minutos em campo em dois meses.

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Por isso, o BVB está aberto à saída do lateral, cujo contrato ainda vai até 2030. Nesse cenário, o Como rapidamente se firmou como um forte candidato à contratação, mas no início de julho a transferência parecia ter esfriado. Na ocasião, o jornalista de transferências Gianluca Di Marzio havia informado que o interesse do Como em Couto havia esfriado consideravelmente e que os italianos passariam a buscar outras opções na procura por um novo lateral-direito.

Agora, porém, Couto parece de fato ser uma solução com a qual o técnico do Como, Cesc Fabregas, pode concordar. O espanhol havia levado a equipe de Nico Paz, o meia armador, ao quarto lugar da Serie A na última temporada. Portanto, Couto também seguiria disputando a Champions League no Como.