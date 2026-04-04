Agora sabemos por que a Itália não conseguiu se classificar para a Copa do Mundo... Um pedido desastroso aos jogadores antes do confronto contra a Bósnia!

O futebol italiano atravessa um dos seus momentos mais difíceis após o fracasso da seleção nacional em se classificar para a Copa do Mundo de 2026, na sequência da derrota para a Bósnia e Herzegovina nos pênaltis (1 a 1, 4 a 1), fazendo com que a Itália fique de fora do Mundial pela terceira vez consecutiva, após as edições de 2018 e 2022.

A derrota desencadeou uma crise dentro da Federação Italiana de Futebol, com o presidente Gabriele Gravina anunciando sua renúncia, seguido pelo diretor-geral Gianluigi Buffon e, em seguida, pelo próprio Gattuso.

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Está prevista a eleição de um novo presidente da Federação para o próximo dia 22 de junho, como preparação para a nomeação de um novo técnico e o início de uma fase de reconstrução abrangente.

A Federação Italiana enfrenta desafios enormes, sendo os principais a correção das distorções estruturais que impedem o desenvolvimento do esporte e a preparação para sediar a Euro 2032 em parceria com a Turquia.

O presidente da Federação Europeia de Futebol, Aleksander Čeferin, fez uma advertência direta, afirmando que o torneio não será realizado na Itália a menos que a infraestrutura seja concluída dentro do prazo.

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O jornal italiano “La Repubblica” revelou detalhes interessantes antes da partida da repescagem contra a Bósnia e Herzegovina, já que vários jogadores da seleção questionaram os bônus financeiros previstos em caso de classificação, estimados em cerca de 300 mil euros a serem distribuídos entre 28 jogadores, o que causou descontentamento na comissão técnica e levou o técnico Gennaro Gattuso a intervir, considerando que o momento era inadequado antes de um confronto decisivo.

Com esse fracasso, o futebol italiano entra em uma fase crítica que exige uma profunda reforma para devolver à Azzurra seu lugar histórico e a prestígio perdido no cenário mundial.

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