Agora no PSG, Messi busca reforçar status de 'carrasco' de Guardiola pós-Barcelona

O argentino vai reencontrar seu ex-treinador pela Liga dos Campeões buscando aumentar sua contagem de gols

Lionel Messi vai voltar ao time do Paris Saint-Germain no jogo da Liga dos Campeões depois de alguns dias parado por conta de uma lesão. E o adversário vai ser o Manchester City, de Pep Guardiola, treinador com quem o argentino tem muita história - tanto ao lado quanto contra.

Messi passou muitos anos de sua carreira jogando pelo Barcelona, onde foi treinado por alguns dos grandes nomes do futebol. Entre eles, um dos comandantes foi Pep Guardiola, com quem conquistou duas edições de Champions League, duas de Mundial de Clubes e outros diversos títulos.

Depois que Guardiola deixou o Barça, treinou outros gigantes do futebol - Bayern de Munique entre 2013 e 2016 e, desde 2016, comanda o Manchester City. Por estas equipes, Guardiola enfrentou Messi quatro vezes e, agora, vai ter seu quinto jogo contra o ex-comandado.

Foram quatro jogos de Guardiola contra Messi no Barcelona - dois pelo Bayern de Munique e dois pelo Manchester City - e, em apenas um deles, o argentino não marcou pelo menos um gol. Além disso, são duas vitórias para cada lado.

Em maio de 2015 foram os dois jogos de Guardiola no Bayern de Munique contra Messi no Barça, que marcaram os dois primeiros confrontos entre os dois esportistas. No primeiro duelo, o argentino marcou dois dos três gols da vitória das espanhóis sobre os alemães. No segundo, o único embate em que passou em branco, o então camisa 10 viu seu time ser derrotado pelos bávaros.

Depois, entre outubro e novembro de 2016, Messi enfrentou o ex-treinador já no Manchester City. Novamente, uma vitória para cada lado - na primeira partida, vencida pelo Barça, Messi balançou as redes três vezes, e no segundo, com vitória inglesa, fez o único gol das catalães na derrota por 3 a 1.

Com os seis gols marcados nos quatro jogos, Messi se firmou como o jogador que mais marcou gols contra Guardiola considerando qualquer time e qualquer campeonato. Agora, pelo PSG, o camisa 30 quer manter o treinador como "freguês", enquanto tenta balançar a rede pela primeira vez pelo novo time.

A partida será nesta terça-feira (28), às 16h (de Brasília), no Parque dos Príncipes, casa do PSG.