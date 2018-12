Agora no clube de coração, Richard sonha com sucesso no Corinthians

Volante falou sobre acerto com o Timão por quatro temporadas

Reforço do Corinthians para 2019, o volante Richard, que deixou o Fluminense, disse que o sonho de atuar no clube de coração foi determinante para o acerto. O contrato assinado com o clube alvinegro tem duração de quatro anos.

"O que mais pesou na decisão foi o fato de eu ser torcedor do Corinthians desde pequeno. Quando saiu a notícia, que eu pude divulgar, soltei algumas fotos de criancinha com a camisa do Corinthians nos stories do Instagram. Estou muito feliz com a oportunidade, serão quatro anos e espero fazer sucesso com a camisa do Corinthians. Vim para um clube extremamente grande e estou muito feliz pela oportunidade. Quero agradecer a Deus e ao Fluminense que me abriu as portas no futebol. Só tenho a agradecer, é um desafio muito grande na minha vida, estou focado" afirmou durante participação em jogo festivo promovido pelo ex-jogador Marcos Assunção.

"Tirei uma semana e meia para viajar, ficar em paz um pouco, mas estou muito focado em 2019, há uma semana e meia já venho treinando na minha cidade. É um desafio muito grande, um clube muito grande, então a gente abdica das férias para fazer um ano excelente pelo Corinthians", completou.