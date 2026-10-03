Montella reagiu de forma demonstrativamente tranquila às críticas à sua pessoa e aos pedidos cada vez mais altos por sua demissão. "Não quero dar atenção demais às críticas atuais. Com esses jogadores, voltamos a ir à Copa do Mundo depois de 24 anos e subimos para a Liga A", disse o italiano de 52 anos após a derrota da Turquia por 3 a 0 para a Bélgica na noite de sexta-feira, em Liège.

Depois de três jogos contra adversários fortes, a equipe de Montella aparece com zero ponto e saldo de 1:8 em gols, após perder anteriormente por 1 a 0 para a França e por 4 a 1 para a Itália, na lanterna do Grupo 1.

"Estatisticamente, foi um jogo equilibrado. Nesse nível, não se pode cometer erros. Quando você os comete, o adversário não perdoa", disse Montella, que classificou a presença na elite da Liga das Nações da UEFA como um "privilégio, não um castigo" e como um incentivo para seguir evoluindo.

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De quem Montella teve de abrir mão na Liga das Nações?

De fato, a equipe de Montella na Bélgica não foi de forma alguma tão inferior quanto o resultado faz supor. A Turquia teve mais finalizações, mais toques na bola na área adversária, mais escanteios e um valor de xG apenas ligeiramente inferior ao dos belgas vitoriosos, para quem Kevin De Bruyne (2) e Romelu Lukaku marcaram. Também contra França e Itália, a equipe de Montella foi uma adversária quase à altura.

Mas os resultados falam claramente contra Montella, ainda mais porque o padrão que já podia ser observado durante a Copa do Mundo no verão passado agora teve continuidade sem interrupção: a Turquia não joga mal, mas se mostra assustadoramente ineficiente no ataque e não raramente perde partidas por erros individuais.

Na Liga das Nações, houve ainda o agravante de que dois jogadores absolutamente de ponta, Hakan Calhanoglu e Kenan Yildiz, ainda não puderam ser utilizados. Em Liège, com Can Uzun, do Eintracht Frankfurt, faltou mais um jogador de alto nível.

O que a mídia turca exige e quais nomes estão sendo cogitados?

A imprensa turca pede a saída de Montella independentemente disso. "Montella deve ser demitido imediatamente. E agora, finalmente, peçam demissão todos vocês e vão embora!", escreveu o Hürriyet após a derrota mais recente. "Montella não tem mais nada a oferecer a esta equipe. O futebol turco está em crise."

"Arrivederci, Vincenzo Montella!", disseram A Spor, e o Fotomac já havia desejado após o jogo contra a Itália, na última segunda-feira: "Vá para casa!"

Com Eddie Howe e Thomas Frank, o Hürriyet já colocou em pauta dois potenciais sucessores. O influente diário classificou a manutenção do treinador após a eliminação na fase de grupos da Copa do Mundo como um erro.

Como é o retrospecto de Montella como técnico da seleção turca?

Montella assumiu o cargo de técnico da seleção turca há quase exatamente três anos. Ele começou com três vitórias, entre elas um muito elogiado 3 a 2 em Berlim contra a seleção da DFB.

Na Euro 2024, na Alemanha, a Turquia chegou às quartas de final, enquanto a queda precoce no torneio deste ano, nos Estados Unidos, México e Canadá, foi avaliada como uma grande surpresa negativa. Em 39 jogos sob o comando do italiano, a Turquia venceu 21 e perdeu 13.