Agora fala Andrea Pirlo! Novo capítulo na novela sobre o novo selecionador de Itália

Andrea Pirlo não viu qualquer culpa da sua parte, muito pelo contrário. "Na noite passada", relatou o campeão do mundo de 2006 na manhã de segunda-feira no Instagram, "soube, com grande amargura, que já não sou candidato ao cargo de selecionador da seleção italiana." No entanto, o antigo querido dos italianos não conseguiu compreender a justificação. Aquilo de que os media e a opinião pública o acusam há dias: completamente ao lado do tema!

Depois das recusas de Pep Guardiola e Carlo Ancelotti, Pirlo parecia ter o cargo garantido, até porque a lenda do futebol italiano Paolo Maldini, recentemente nomeado diretor técnico da federação FIGC, o tinha escolhido como candidato preferido para a reconstrução. Mas, devido às ligações de Pirlo à casa de apostas russa Fonbet, também o presidente da federação, Giovanni Malago, já o considera insustentável, como noticia a Gazzetta dello Sport.

O que completa o já grande caos é a ameaça de Maldini de abandonar de imediato o cargo caso Pirlo não se torne treinador da Squadra Azzurra. Menos de um mês após a sua nomeação, a federação ficaria então sem diretor técnico, e Malago perante a próxima tarefa gigantesca do seu ainda recente mandato.

De pouco ajuda que Pirlo tenha reagido com forte incompreensão às acusações feitas contra si. Atribuir à sua colaboração com a Fonbet um "significado político"? Isso significa, indignou-se o ex-internacional de 47 anos, "atribuir-me convicções que nunca expressei e que não são as minhas". Ainda assim, já não tem futuro na federação.

Itália falhou pela última vez três Mundiais seguidos

Pirlo está atualmente sob contrato com o primodivisionário United FC, no Dubai, e é ao mesmo tempo embaixador global da marca Fonbet. Embora tenha sublinhado que a colaboração profissional é "exclusivamente de natureza comercial e desportiva", a cúpula da federação em torno de Malago chegou, evidentemente, a uma conclusão diferente após consultar os documentos contratuais.

O que fica é o próximo ato de uma tragédia na procura da FIGC por um novo selecionador. A Gazzetta dello Sport escreveu com sarcasmo sobre o "coup de theatre", a reviravolta surpreendente de um drama, após a anunciada escolha de Pirlo por Maldini, e nem os media nem os políticos do país pouparam críticas à nação futebolística em queda, que falhou três fases finais de Mundiais seguidas.

Há poucos dias ainda circulavam grandes nomes como Guardiola e Ancelotti, mas agora a federação está perante o vazio, e também Pirlo já deu o assunto por encerrado. "Quero agradecer a Maldini e a Leonardo pela consideração e pela confiança que depositaram em mim", declarou: "O meu amor por Itália não depende de um título profissional. Faz parte da minha história, da minha identidade, e vai acompanhar-me sempre."

No próximo ato do drama italiano, ele não terá um papel principal. O palco pertence, para já, a Maldini e Malago, que quer convencer o seu diretor a permanecer a todo o custo.