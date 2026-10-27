Logo no início da coletiva de imprensa, o chefe de imprensa do Bayern, Dieter Nickles, surpreendeu os jornalistas presentes ao colocar uma pequena figura sobre a mesa, ao lado dos microfones. "Agora estamos todos aqui", disse ele, com um breve sorriso.
O mistério foi resolvido: Nickles havia levado uma pequena figura de vinil de Harry Kane, com o uniforme do Bayern, da coleção "Funko-POP!" do clube. Normalmente, ela só pode ser encontrada na loja oficial do Bayern e retrata a comemoração característica do atacante.
Além do estado de saúde do técnico Vincent Kompany, que continua afastado, o astro inglês foi o principal assunto da coletiva com o auxiliar técnico do Bayern, Aaron Danks. Afinal, Kane havia conquistado a Bola de Ouro na noite de segunda-feira, à frente do astro do Real Madrid Kylian Mbappé e de Lamine Yamal, do Barcelona. Danks falou em "uma grande premiação também para o Bayern" e ressaltou que seu compatriota certamente "mereceu" o prêmio.
O atacante, porém, ainda não havia deixado nenhuma mensagem para o elenco. Kane estava voltando de Londres com o restante da delegação do Bayern, e o foco já se voltaria para o próximo jogo contra o Magdeburg, pela segunda fase da Copa. "Conhecendo o Harry, o foco dele já está no próximo gol, na próxima atuação", afirmou Danks.
Questionado sobre como e quando a Bola de Ouro seria apresentada aos torcedores do Bayern, Nickles disse apenas que ainda era cedo para falar disso: "Esperem para ver!"
Danks também contou que visitou Kompany na clínica na segunda-feira. O técnico se recupera ali do colapso que sofreu durante o treino na sexta-feira passada. "Ele está de bom humor. Parece melhorar a cada dia. Isso é muito positivo." Ainda não havia, porém, novidades sobre diagnósticos ou sobre sua volta ao trabalho. Kompany está "muito tranquilo. Ele está recebendo o tempo necessário para se recuperar."
Harry Kane entra em campo com o Bayern em casa na quarta-feira
Durante a visita à clínica, Danks contou que teve "boas conversas com Kompany, mas elas não tiveram nada a ver com futebol ou tática". Kompany "perguntou como estamos, como estão os jogadores. Fora isso, foi apenas uma conversa entre amigos. Foi bom vê-lo."
No fim da coletiva, a pequena figura de Kane voltou a ser assunto quando Nickles se despediu dos jornalistas. "Obrigado a vocês. Nos vemos amanhã na arena, com ele", disse, apontando para o mini-Kane antes de deixar a bancada ao lado de Danks.