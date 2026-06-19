“Agora eles perceberam como o Marrocos é incrível”... Grande insatisfação dos jogadores do Senegal com os hotéis dos Estados Unidos!

O Senegal enfrenta uma grave crise interna que ameaça comprometer suas chances na Copa do Mundo de 2026, às vésperas de seu confronto decisivo contra a Noruega na madrugada desta terça-feira, depois que reportagens da imprensa revelaram que a Federação Senegalesa de Futebol não pagou os salários devidos aos jogadores e que as condições em torno dos “Leões da Teranga” se deterioraram gravemente.

O site “Sport News Africa” informou que a Federação Senegalesa não pagou os bônus devidos aos jogadores, apesar dos recursos significativos que a seleção recebeu por sua participação na Copa Africana das Nações de 2025 e dos enormes bônus financeiros associados à classificação para a Copa do Mundo de 2026.

Essa crise financeira surge no pior momento possível, já que a seleção senegalesa se prepara para disputar uma partida decisiva contra a Noruega, em um confronto que pode definir seu destino nas eliminatórias, após a decepcionante derrota por 1 a 3 para a França na rodada de estreia do Grupo 1, apelidado de “Grupo da Morte” por reunir as seleções da França, do Senegal, da Noruega e do Iraque.

A seleção senegalesa havia apresentado um bom desempenho no primeiro tempo contra a França, antes que a defesa dos jogadores do técnico Babi Thiaw desmoronasse no segundo tempo, levando à derrota por três a um, o que os colocou sob enorme pressão antes do confronto contra a Noruega — uma derrota nesse jogo pode significar a praticamente eliminação das eliminatórias.

A crise não se limitou apenas ao aspecto financeiro, mas se estendeu às condições logísticas em torno da seleção, já que vários jogadores expressaram forte insatisfação com o padrão do hotel designado para a hospedagem, que foi descrito como “muito inferior” aos hotéis em que a seleção se hospedou durante a Copa Africana das Nações de 2025, realizada há apenas seis meses.

Em um fato notável, o chefe de cozinha, que estava presente com a seleção na Copa Africana das Nações, não acompanhou a equipe nesta viagem, o que provocou descontentamento entre os jogadores, que reclamaram da baixa qualidade da comida servida e não hesitaram em pedir refeições em restaurantes externos em protesto contra o baixo padrão das refeições.

Essa diferença gritante no tratamento entre dois torneios separados por apenas seis meses suscitou grandes questionamentos sobre a gestão financeira e organizacional da Federação Senegalesa, especialmente porque esse tipo de crise não era comum na seleção senegalesa há muitos anos.

E o mais grave de tudo é que o próprio técnico Babi Thiaw enfrenta uma situação jurídica e financeira complicada, já que seu contrato com a Federação Senegalesa chegou ao fim e ele continua trabalhando atualmente sem um contrato válido, ao mesmo tempo em que reivindica cinco meses de salários atrasados que não lhe foram pagos, o que constitui uma negligência clara e flagrante da Federação em relação ao técnico que conduziu a seleção com sucesso à classificação para a Copa do Mundo.