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Herbert HainerGetty

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“Agora é preciso garantir que ...”: presidente do Bayern, Herbert Hainer, critica o chefe da Fifa, Gianni Infantino, e faz exigências claras

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O presidente do Bayern de Munique, Herbert Hainer, reagiu com alívio ao abandono dos planos de investidores da Fifa e criticou duramente a postura da entidade máxima do futebol mundial.

"É uma sorte que esse pesadelo tenha acabado tão rápido quanto começou e que essa ideia absurda tenha sido retirada da mesa", disse Hainer no sábado, antes da viagem do Bayern de Munique para a turnê pela Ásia, com destino à Coreia do Sul.

Em uma ação isolada, Infantino havia sugerido vender participações em torneios da entidade máxima do futebol mundial a investidores privados. Segundo relatos da imprensa, Infantino havia dado às associações-membro um prazo de aprovação até 19 de setembro. Na madrugada de sábado, o presidente da Fifa declarou encerrados os planos.

Hainer exige: "Agora é preciso garantir que ..."

As críticas a Infantino, porém, não diminuíram depois disso. Em comunicados próprios, as confederações continentais Uefa e Concacaf criticaram o suíço com palavras duras e pediram esclarecimentos sobre os acontecimentos. A imprensa internacional reagiu com zombaria e escárnio a Infantino por sua retirada.

Gianni Infantino Getty Images

"Agora é preciso garantir que uma ideia dessas não volte mais à mesa", disse Hainer, que chamou de "inacreditável" a falta de transparência dos acontecimentos.

"O futebol tem que continuar sendo futebol", afirmou o dirigente de 72 anos. "A Fifa, como entidade máxima, tem a tarefa de organizar o futebol. E, quando investidores externos querem participar das decisões, sempre existe o risco de que os princípios e as estruturas básicas do futebol sejam atacados e de que se cometam erros."

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