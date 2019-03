Agora comentarista, Mourinho elogia postura do Barcelona e destaca Rakitic: "Fantástico e desvalorizado"

Português vê o time catalão "sólido" e pronto para as decisões na temporada

Longe dos gramados e agora atuando como comentarista, Jose Mourinho encheu o Barcelona de elogios, após mais uma vitória do time catalão sobre o Real Madrid na semana (1 a 0 neste sábado, no Santiago Bernabéu).

Mourinho elogiou a postura do time de Ernesto Valverde em campo. "Não jogaram de maneira fenomenal e nem estão jogando assim. Estão sólidos, provavelmente mais do que em outras temporadas. Sabem como defender, compactos. Seguramente seu jogo não é tão bonito como a torcida está acostumada, mas estão ganhando jogos. E quando você vê as eliminatórias da Champions League e enfrenta grandes times nas quartas, semifinais, é uma grande maneira de enfrentar. Piqué e Lenglet estão fantásticos na frente de Ter Stegen que cada temporada é melhor".

O agora comentarista também destacou a importância de um dos jogadores ofensivos do Barça. E não foi Messi. "Além disso, o Barcelona tem um jogador para mim que é um dos mais desvalorizados do mundo, como Ivan Rakitic. É um jogador fantástico. Correr sem parar, a posse, é prático, na defesa. Normalmente falamos de grandes nomes, mas creio que para Rakitic só falta melhorar seu Instagram e Twitter para estar ao nível dos grandes", finalizou.