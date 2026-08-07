"URGENTE: o Newcastle United vendeu os cavalos-marinhos do escudo do clube por £50 milhões": essa pequena piada de uma página inglesa no X viralizou nos últimos dias. Depois de Anthony Gordon, Sandro Tonali e Bruno Guimaraes, o Newcastle agora teria vendido também seus cavalos-marinhos. O escudo editado com IA sem os dois animais marcantes, mas com a inscrição "Newcastle Departed", simboliza o elenco depenado e a grande reviravolta no clube mais rico do mundo.

Em outubro de 2021, o fundo soberano da Arábia Saudita, PIF, adquiriu 80 por cento das ações do Newcastle United. Inflado por receitas imensuráveis com a venda de petróleo, o PIF é um dos maiores fundos do mundo. Pelo menos na teoria, os Magpies passaram a ter desde então os maiores recursos financeiros entre todos os clubes de futebol do planeta. Parecia apenas uma questão de tempo até que se transformassem em um candidato sério ao título da Champions League. Como aconteceu um dia com o Chelsea de Roman Abramovich ou com o Manchester City sob a família real de Abu Dhabi.

Nas três primeiras janelas de transferências sob os novos proprietários, o Newcastle gastou no total cerca de 320 milhões de euros em novos jogadores, sem obter receitas relevantes. Dinheiro fazia gols, e o sucesso esportivo chegou rapidamente. O técnico vitorioso Eddie Howe levou o Newcastle ao quarto lugar na temporada 2022/23 e, com isso, pela primeira vez em 20 anos à Champions League.

Impulsionado por novas contratações caras a todo momento, em 2025 vieram a conquista da Copa da Liga, o primeiro título em 70 anos, e uma nova classificação para a principal competição europeia. No verão passado, Alexander Isak foi o primeiro jogador importante a deixar o clube por muito dinheiro, mas, ao mesmo tempo, o Newcastle pulverizou o próprio recorde de transferências com gastos de cerca de 280 milhões de euros. Entre outros, chegaram os dois jogadores da seleção alemã Nick Woltemade e Malick Thiaw, além de Anthony Elanga. No fim de 2025, o CEO David Hopkinson proclamou: "Até 2030, vejo este clube sendo discutido como o melhor clube do mundo."

Newcastle United e a nova estratégia no mercado de transferências

Mas, desta vez, as contratações caras não funcionaram, o time pareceu desequilibrado no geral, e as críticas a Howe cresceram. Em vez de disputar títulos, o Newcastle despencou para o meio da tabela da Premier League e foi destruído pelo Barcelona na Champions League. De forma bastante surpreendente, não veio uma ofensiva furiosa no mercado, e sim uma grande liquidação.

O maestro Sandro Tonali se transferiu para o Tottenham Hotspur por 108 milhões de euros, e o ponta esquerda Anthony Gordon para o Barcelona por 80 milhões. O capitão Bruno Guimaraes está muito perto de uma transferência de 87,5 milhões para o Arsenal. O lateral esquerdo Lewis Hall pode seguir o mesmo caminho, com uma transferência de 70 milhões para o Manchester United em pauta. Para substituir todos esses jogadores importantes vendidos, devem chegar sobretudo talentos jovens, com potencial de desenvolvimento e inexperientes. Além do goleiro tcheco Lukas Hornicek (24 anos, 30 milhões de euros de taxa de transferência), o Newcastle contratou quatro jogadores sub-21 por um total de 130 milhões de euros. O mais caro foi Bazoumana Toure, que chegou do Hoffenheim por 50 milhões de euros.

Experimentos assim podem dar certo, como o RB Leipzig provou recentemente, por exemplo, com Yan Diomande. Como Brighton & Hove Albion e Brentford vêm provando há anos na Premier League, ou o Borussia Dortmund na Bundesliga. Segundo a Sky UK, o BVB é visto internamente no Newcastle neste momento até como um modelo concreto. Mas esses experimentos estão ligados a um grande risco. Principalmente quando são muitos ao mesmo tempo, falta ao redor uma estrutura de elenco já consolidada e, além disso, o clube quer na verdade se tornar o "melhor do mundo".

Provavelmente também por irritação com os desdobramentos no mercado de transferências, o técnico de longa data Eddie Howe renunciou de forma surpreendente na semana passada, e com ele o Newcastle perdeu um estabilizador experiente. Seu sucessor é Matthias Jaissle. O alemão de 38 anos já provou no RB Salzburg que pode desenvolver jovens talentos. Sua contratação parece coerente diante da nova direção e, além disso, era também óbvia do ponto de vista organizacional. Afinal, Jaissle veio do Al-Ahli, grande clube saudita que, assim como o Newcastle, pertence ao PIF.

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CEO David Hopkinson anuncia o "Newcastle 2.0"

Mas por que afinal essa guinada estratégica? Em primeiro lugar, estão os regulamentos financeiros da Premier League (Profit and Sustainability Rules) e da Uefa (Financial Fairplay), que hoje de fato produzem efeito. Diferentemente dos tempos iniciais do Chelsea de Abramovich e do City de Abu Dhabi, os novos proprietários já não podem mais usar sua riqueza imensurável à vontade. No caso do Newcastle, ao mesmo tempo surge a pergunta se os proprietários ainda estão dispostos a ir até o limite financeiro. A tensa situação política no Oriente Médio também afeta a Arábia Saudita. Ainda em abril, o PIF encerrou de forma surpreendente seu envolvimento com a bem remunerada liga de golfe LIV.

Hopkinson, CEO do Newcastle, que há menos de um ano ainda alardeava sua visão para 2030, agora fala em "Newcastle 1.0" ao olhar para os primeiros cinco anos da regência saudita e diz: "Foi um período ótimo, mas vivemos acima das nossas possibilidades. Em algum momento, é preciso pagar a fatura do cartão de crédito." E esse momento é agora.

"Estamos avançando de maneira sustentável", diz Hopkinson. "Estamos nos adaptando à nossa realidade. Mas, a partir daqui, daremos um grande salto à frente e alcançaremos uma posição em que poderemos vencer regularmente. O Newcastle 2.0 será jovem, faminto, ambicioso e implacável."

Aliás, no mercado de transferências o Newcastle recebeu recusas justamente dos talentos mais cobiçados até aqui: Johan Manzambi decidiu se transferir para o Aston Villa apesar de um acordo com o Freiburg. Victor Munoz preferiu ir para o Liverpool. Lucas Bergvall parece permanecer no Tottenham Hotspur. A falta de perspectiva de jogar a Champions League ou qualquer outra competição internacional tem efeito tão dissuasório quanto o êxodo de jogadores e a nova realidade financeira. Enquanto isso, no entorno do clube, a antiga euforia deu lugar à incerteza.

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Newcastle United entre o otimismo e o medo do rebaixamento

"Depois da última temporada, algo precisava acontecer", disse o blogueiro e podcaster Jamie Smith, do fanzine do Newcastle The Mag, em conversa com SPOX. "Os torcedores concordam que os valores de transferência por Gordon e Tonali foram bons negócios. A saída de Bruno dói mais, porque ele foi o nosso jogador mais destacado da última temporada. Mas existe a esperança de que Jaissle e um grupo de jovens talentos promissores de toda a Europa possam proporcionar o tão necessário recomeço. No entanto, eu estaria mentindo se dissesse que não temos medo de que isso possa dar errado por causa da inexperiência deles. As reações dos torcedores vão do otimismo até um medo real de uma briga contra o rebaixamento."

Quão rápido isso pode acontecer na Premier League foi o que o Tottenham mostrou na temporada passada. No momento, parece que o Newcastle ao menos ainda quer contratar um sucessor experiente para Guimaraes. O principal candidato é Felix Nmecha, por quem o Dortmund supostamente quer 120 milhões de euros. Além dele, também é cogitado Joao Palhinha, nome colocado à venda no Bayern de Munique. Mas, sobretudo no caso de Nmecha, fica a questão se ele realmente quer abrir mão do futebol de Champions League.

De modo geral, segundo Smith, entre os torcedores já existe "há algum tempo" o medo de que o PIF possa reduzir de forma duradoura seu comprometimento financeiro. Também haveria "motivos de preocupação" no fato de que os projetos de infraestrutura anunciados há muito tempo ainda não foram implementados: a construção de um novo centro de treinamento e a reforma do histórico St. James' Park. Lá, em apenas duas semanas, já acontece a estreia da temporada contra o Liverpool. Qual escalação inicial Jaissle mandará a campo então parece, neste momento, totalmente em aberto.

Pelo menos os dois cavalos-marinhos seguirão lá, apesar de todas as piadas.