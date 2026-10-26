Foi o que disse o especialista espanhol em transferências Guillem Balague ao Teamtalk. Recentemente, surgiram relatos de que o jogador da seleção inglesa estaria repensando seu futuro no futebol e de que alguns clubes teriam interesse em contratá-lo, entre eles seu ex-clube, o Liverpool, que ele deixou de graça no verão de 2025, não exatamente para a alegria da torcida.

"Ele está pensando: 'Certo, ainda não chegou a minha hora, mas ela vai chegar. Estou me preparando para isso'", explicou Balague sobre a situação de Alexander-Arnold. "Há dois jogadores à frente dele em sua posição, e Eder Militao também já pôde jogar pela direita da defesa contra o Sevilla. Então ele é a quarta opção? Com certeza, é apenas a terceira", acrescentou.

Por causa de lesões, Alexander-Arnold já teve muitas dificuldades na temporada passada no Real Madrid e dividiu seu tempo de jogo com Fede Valverde e Dani Carvajal. Após a saída de Carvajal, o Real contratou Denzel Dumfries, outro lateral de alto nível, vindo da Inter de Milão. Mas o novo técnico do clube, Jose Mourinho, não escalou Dumfries nem Alexander-Arnold no clássico na casa do Barcelona, por exemplo. Em vez disso, colocou o meio-campista de origem Fede Valverde na posição.

O que vem pela frente para Trent Alexander-Arnold no Real?

"Mas ele não desanima. Mourinho disse a ele para continuar se empenhando e que terá suas oportunidades", relatou Balague. "Ele quer conquistar seu espaço no Real Madrid. Por isso, não tem intenção de deixar o clube", concluiu o especialista em transferências.

Alexander-Arnold tem contrato com o Real até 2031. Até agora, disputou apenas 345 minutos pelo clube nesta temporada, somando todas as competições. Pela Inglaterra, fez 36 jogos, mas não foi convocado pelo técnico da seleção, Thomas Tuchel, para a Copa do Mundo no verão passado.