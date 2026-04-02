Agitação na comissão técnica da seleção holandesa em relação ao plano de Donald Trump durante a Copa do Mundo

Há descontentamento em Zeist entre a comissão técnica da seleção holandesa, segundo informou o jornalista Edwin Schoon na NPO Radio 1. A comissão técnica da Oranje está absolutamente insatisfeita com o programa proposto pela FIFA para os dias de folga durante a Copa do Mundo.

“Há insatisfação entre a comissão técnica da seleção holandesa, segundo soube de fonte confiável”, começa o jornalista da NPO no rádio. “Não serão apenas os jogadores que irão para os Estados Unidos, mas também os cozinheiros, fisioterapeutas, entre outros.”

“A FIFA já enviou os programas com o que deve ser feito nos dias de folga”, continua o autor do livro Basta, a biografia de Marco van Basten.

“Entre elas, há alguns momentos para fotos com Donald Trump (presidente dos Estados Unidos, red.). São pessoas que leem o jornal em casa e formam uma opinião sobre o que acontece no mundo. Elas não vão se manifestar, mas não querem aparecer na foto com Trump, pois assim se tornariam parte dessa máquina de propaganda e não querem isso.”

A Holanda enfrenta o Japão no dia 14 de junho, seguido pelos jogos da fase de grupos contra a Suécia e a Tunísia, nos dias 20 e 26 de junho, respectivamente.