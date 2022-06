Agentes de Marquinhos expõe racha em meio à venda do São Paulo para o Arsenal

OTB Sports e TFM Agency tiveram um racha durante a negociação de Marquinhos, que foi vendido pelo São Paulo ao Arsenal

Marquinhos foi anunciado oficialmente pelo Arsenal no começo desta semana, mas o seu destino poderia ser outro. O motivo? Um desentendimento entre a OTB Sports e TFM Agency, que possuem uma parceria para gerirem juntos a carreira da então promessa são-paulina desde 2019.

Vendido ao Arsenal por 3 milhões de euros por conta de uma intermediação da OTB Sports, o jogador poderia ter tido um destino bem diferente. De acordo com a intermediária, a TFM Agency tentou negociar Marquinhos com o Wolverhampton, que não usaria o jogador e o emprestaria para o Grasshopper, da Suíça.

Em comunicado oficial em suas redes sociais, a OTB revelou que o plano da TFM era de negociar Marquinho “a qualquer custo”, o que não funcionou. Ainda de acordo com a nota, o bom relacionamento com o Arsenal e a boa estrutura familiar do jogador foram dois dos principais motivos, além do trabalho da OTB.





Nos Gunners, Marquinhos terá a possibilidade de realmente amadurecer com a Premier League, diferentemente do que aconteceria no Wolverhampton, que provavelmente o emprestaria. Além disso, a venda ao Arsenal teve o alinhamento total com o São Paulo, clube que formou o jogador.

Marquinhos tinha contrato com o Tricolor até 2024. Esse acordo, no entanto, não estava nos moldes exigidos pela Fifa, que permite que o primeiro compromisso profissional de um atleta seja de até três temporadas. Ele firmou o contrato em 2019, aos 16 anos. A legislação brasileira, porém, permite que o primeiro contrato profissional seja de cinco anos — a situação é estabelecida na Lei Pelé.

Confira o comunicado oficial da OTB Sports:

“Mais do que cumprir o mero protocolo de confirmar a transferência já anunciada pelos clubes e pelo próprio jogador, a OTB se faz presente para um breve relato de todo enredo envolvendo a negociação do atleta Marquinhos do São Paulo Futebol Clube para o Arsenal, da Inglaterra.

Em 22/10/2019, OTB e TFM firmaram parceria para juntos gerirem a carreira do jovem atacante, até então atuando na categoria Sub-17 da equipe Paulista.

Após quase 3 anos de parceria e razoável convergência nas ideias centrais que permeiam uma boa condução de carreira, a TFM iniciou movimento contrário às boas práticas de gestão, acelerando tratativas com equipes de pequeno porte da Europa e queimando importantes etapas de consolidação e construção profissional da carreira do cliente.

Por mais óbvia que seja a motivação da parceira, não nos cabe direcionar a narrativa para o campo da dedução e da desinformação, ainda que nos pareça lógica a razão de tanta ânsia para transferir o jogador.

O fato então, este inequívoco, inconteste e razão essencial deste comunicado é que o cliente foi conduzido e orientado pela TFM sem o conhecimento e concordância da OTB, na direção de escolhas ruins e precipitadas que o colocariam não apenas a margem de sua gradativa evolução, como submeteriam o atleta a um modus operandis pra lá de contestável: o vínculo estabelecido com um clube, que não pretende utilizar o jogador em um curto espaço de tempo, e já o direciona para uma instituição terceira, que ironicamente, sem qualquer relação com o ativo, precisa ceder mais espaço ao atleta do que o clube que de fato o contratou.

Do São Paulo F.C para o Wolverhampton FC. Do Wolverhampton para o Grasshopper FC. Este era o projeto da parceira.

Graças, no entanto, ao trabalho da OTB, sabedora de suas obrigações morais e éticas, e, principalmente, conhecedora de seu papel inconfundível enquanto gestora de carreiras, e graças, também, a boa e reta estrutura familiar conferida a Marquinhos, o plano da parceira de fechar negócio “a qualquer custo”, naufragou.

Foi então que a OTB Sports, através de seu ótimo relacionamento com o Arsenal, trouxe para o atleta a importante e incomparável oferta da equipe inglesa, que não apenas é interessante sob o aspecto financeiro, como principalmente, dará ao garoto a oportunidade de se desenvolver em uma equipe de enorme expressão, na principal liga de futebol do Planeta. Além, é claro, de se efetivar tal transferência internacional com o alinhamento e consentimento do clube formador e detentor dos direitos federativos do jogador, o São Paulo F.C, instituição com quem o atleta tinha contrato válido e em vigência, e que abriu as portas para Marquinhos ainda criança e investiu tempo e dinheiro em seu desenvolvimento pessoal e profissional.

Reconhecida por atuação sempre firme e invariavelmente voltada ao interesse de seus clientes, a OTB reforça, mais uma vez, seu constante compromisso com as melhores práticas de gerenciamento de carreira, e aproveita, por fim, para comprometer-se publicamente a desenvolver um ainda maior e mais rigoroso crivo para o seu já criterioso processo de seleção de parcerias.

Sendo o que entendíamos fundamental contextualizar,

OTB Sports”