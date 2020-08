Agente que levou Messi ao Barcelona aposta em acerto com Inter de Milão

O time italiano está entre os favoritos para assinar com o argentino caso ele realmente deixe a Catalunha

O futuro de Lionel Messi é uma grande incógnita, embora alguns clubes já apareçam como favoritos para tentar a contratação do argentino. Entre eles, aparece a , apontada pelo agente responsável pela ida do jogador à Catalunha como o próximo time do craque.

Josep Maria Minguella foi quem, com um guardanapo de papel, assegurou a ida de Messi ao Barça, opinou sobre o futuro do Messi em entrevista ao Caderna COPE: "Para mim, Messi já tem um novo time: a Inter".

"Na , há menos impostos e tem o Cristiano Ronaldo lá. É difícil para mim vê-lo na Europa, mesmo com a amizade de longo tempo com [Sergio] Agüero e [Pep] Guardiola no ", completou.

O City é outro grande favorito para assinar com Messi. Conforme apurado pela Goal, o treinador espanhol conversou recentemente com Messi e disse que ficaria encantado em trabalhar mais uma vez com o seis vezes melhor do mundo.

Messi disse ao , nesta terça-feira, 25, que quer deixar o clube. Para Minguella, se o clube catalão já estava perdido com o craque, sem ele seria ainda pior. "O que o Barça precisa fazer é repensar a situação. Se com Messi eles já não sabiam como dirigir o clube, imagine sem ele".

Com contrato até 2021, Messi quer que a clásula em seu contrato que lhe permite sair de graça seja ativada. O Barcelona alega que o tempo para ativar tal ação já expirou.