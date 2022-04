Agente obtém nova hipoteca de 49,9% de shopping do Atlético-MG

O registro de matrícula do Diamond Mall, shopping do Atlético-MG, sofreu uma alteração no último dia 25 de março por meio de averbação judicial. O agente André Cury obteve a ratificação da hipoteca judiciária de 49,90% do imóvel por meio de ação judicial, conforme documento obtido com exclusividade pela GOAL.

A juíza Raquel Bhering Nogueira Miranda, da 34ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte, manteve a decisão da juíza Camila Rodrigues Borges de Azevedo, da 19ª Vara Cível da Comarca de São Paulo. De acordo com o doumento, "49,90% do imóvel desta matrícula fica gravado com hipoteca judiciária, nos termos do art. 495, §2° do Código de Processo Civil, sendo autora LINK ASSESSORIA ESPORTIVA E PROPAGANDA LTDA (empresa de André Cury) e réu CLUBE ATLÉTICO MINEIRO".

Mais artigos abaixo

O empresário André Cury tenta travar uma possível venda do shopping Diamond Mall por parte do Atlético-MG desde abril de 2021 para ter garantias de que receberá valores do passado. Credor do clube em R$ 59 milhões, o intermediário negocia uma forma de receber o valor. Os mineiros querem desconto e o parcelamento do débito.

A tentativa de bloquear a venda do shopping é por causa de alguns débitos recentes. Esta é a segunda vez que ele consegue uma hipoteca do local por causa de uma pendência financeira do clube.

Com uma dívida de R$ 1,4 bilhão, o Atlético-MG desembolsa cerca de R$ 60 milhões por ano com juros. Há a ideia da atual gestão de vender o shopping para amortizar a alta dívida do clube. Na última quinta-feira (31), houve reunião do Conselho Deliberativo para discutir a questão financeira. Dentre os assuntos, estava a discussão sobre a venda do shopping center.