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O Real Madrid está perto de contratar um dos adolescentes mais cobiçados do futebol mundial e tem Jude Bellingham a agradecer por ter inclinado a balança a seu favor. O clube espanhol despontou como claro favorito na disputa pela promessa do Manchester United JJ Gabriel, em meio à forte concorrência de clubes de elite.

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Superando a elite europeia na disputa por um grande talento

Gabriel despertou grande interesse dos principais clubes do continente após pedir para deixar o Manchester United. Bayern de Munique, Paris Saint-Germain e Barcelona conversaram diretamente com os representantes do jogador de 16 anos, e o clube catalão estava especialmente empenhado em fechar um acordo.

No entanto, os demais clubes interessados já foram informados da preferência do jovem pelo Real Madrid. Segundo o TEAMtalk, os representantes de Bellingham procuraram o estafe de Gabriel para recomendar o Bernabéu como o ambiente ideal para seu desenvolvimento. Essa contribuição decisiva dos representantes do astro da Inglaterra, fora de campo, praticamente encerrou a disputa pela contratação.

Um plano traçado para o futuro

Além da influência de Bellingham, a diretoria do Real Madrid fez questão de apresentar um projeto esportivo impecável. O gigante espanhol mostrou às pessoas próximas ao adolescente um programa de desenvolvimento detalhado e estruturado, elaborado especificamente para as etapas de sua carreira.

A proposta prevê um período inicial de adaptação nas categorias de base do clube. Depois dessa fase, Gabriel deverá subir para o Castilla, onde poderá ganhar experiência competitiva importante nas divisões inferiores.

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A etapa final do plano do Real Madrid prevê a integração definitiva ao elenco principal. Esse caminho concreto e transparente acabou convencendo o jovem a rejeitar os outros clubes de renome interessados nele.

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Um projeto esportivo decisivo

Ter um caminho definido até o futebol profissional é uma prioridade enorme para jovens talentos. Para um jogador em uma fase tão importante de desenvolvimento quanto Gabriel, era fundamental saber exatamente como seu próximo clube pretendia conduzir sua evolução.

A capacidade do Real Madrid de explicar cada etapa desse percurso teve tanta influência quanto a articulação de Bellingham. Ao combinar o respaldo de um astro com uma visão esportiva clara, o Real Madrid levou ampla vantagem sobre os rivais na disputa.

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À espera da documentação

Apesar dos compromissos verbais e da vitória do Real Madrid na disputa pela contratação, o acordo ainda não é oficial. As partes envolvidas ainda precisam finalizar a documentação necessária para concluir a transferência. Assim que os documentos forem assinados, Gabriel irá para a Espanha para iniciar sua trajetória planejada pelas categorias de base.