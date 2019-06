Agente diz que jogador do Real Madrid pode se mudar para o rival Atlético

Marcos Llorente, meio-campista madridista, pode deixar o estádio Santiago Bernabéu para jogar pelo time do Wanda Metropolitano, de acordo com o agente

O futuro de Marcos Llorente no não está garantido. Na verdade, é possível que o meio-campista continue sua carreira com outra equipe da capital espanhola. E de acordo com Julio Llorente, tio e representante de Marcos, o aparece como uma opção para obter os serviços do jogador de 24 anos.

Questionado na rádio Marca sobre a possível saída de Marcos Llorente, do Real Madrid, seu tio, Julius disse:

"Existem alguns clubes que estão à procura do Marcos [Llorente] e estamos ouvindo. Nada até agora foi decidido e certamente nos próximos 10 ou 15 dias ele vai decidir o futuro".

Questionado sobre o alegado interesse do Atlético de Madri, confessou: "Há muitas possibilidades abertas ainda. É verdade que o Atlético de Madri é um clube interessado e é uma das possibilidades que podem ter Marcos para o futuro. O Atlético é um clube que já tem história em nossa família. Seu pai e avô jogaram no Atlético".

Na temporada passada, Llorente jogou apenas 16 jogos com o Real Madrid em todas as competições, acumulando 590 minutos e marcando dois gols. Ele tem um contrato válido até junho de 2021 no Santiago Bernabéu.