Agente de Thiago Silva muda o tom, mas diz que ainda espera o PSG por renovação

O desejo do zagueiro é continuar, mas PSG ainda não o procurou

Thiago Silva está chegando ao final do seu contrato no , o vínculo do zagueiro com o clube é válido até o meio do ano. Até agora, "O Monstro" ainda não recebeu uma proposta de prorrogação. Embora o jogador não mostre qualquer impaciência quando questionado sobre isso, seu agente, por outro lado, está lutando para permanecer passivo.

Quer ver jogos do PSG pela Ligue 1 ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN com um mês grátis!

O agente do jogador, Paulo Tonietto, deu uma entrevista à France Football disse que existe um limite para que o PSG entre em contato para tratar da renovação: “O PSG ainda não pediu a Thiago. Ele quer ficar, mas há limites. Se o PSG não se apresentar, vamos tomar uma decisão. Não podemos esperar indefinidamente”.

A amizade com o diretor de futebol do clube, Leonardo, pode facilitar as negociações, mas segundo Tonietto nem ele, nem Thiago, vão dar o primeiro passo na negociação. “Leonardo é um amigo, mas eu não vou 'implorar' por um encontro", disse.

“Vários clubes brasileiros e europeus me chamaram, mas estamos esperando para falar primeiro com o PSG, e é aí que o Thiago quer continuar. Ele vai respeitar o clube. Não queremos pensar num plano B, ainda não.”, completou Tonietto.

Mais artigos abaixo

Por repetidas vezes o zagueiro já manifestou o seu desejo de seguir no clube em que está desde 2012. No entanto, a diretoria do PSG não trata a renovação como algo urgente, assim como está fazendo com outros jogadores, como Munier e Cavani.

Aos 35 anos, Thiago Silva é um dos jogadores que está mais tempo no elenco parisiense, ele está em sua oitava temporada pelo clube. Neste período já foram 20 títulos conquistados.