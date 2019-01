Agente de Militão confirma negociação com Real Madrid, mas descarta saída em janeiro

Giuliano Bertolucci confirmou que existe um interesse dos merengues e disse que o próprio jogador quer permanecer até o final da temporada no Porto

Éder Militão deve mesmo vestir a camisa do Real Madrid na próxima temporada. Isso porque, de acordo com o As, o agente de Militão confirmou que o clube merengue já está negociando a compra do defensor brasileiro junto ao Porto. Entretanto, Giuliano Bertolucci, empresário do atleta, descartou a saída nessa janela de transferências de janeiro.

"Não descartamos que ele assine pelo Real Madrid no verão [meio do ano]", afirmou Bertolucci, que depois pontuou que "o jogador não tem nenhuma possibilidade de abandonar seu atual clube no mercado de inverno [janeiro]".

Militão chegou ao Porto em agosto de 2018 e de lá para cá, ele foi eleito o melhor zagueiro da liga portuguesa nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro. Suas boas atuações chamaram muito a atenção de vários gigantes europeus, especialmente espanhóis e ingleses

As constantes lesões de Varane e Vallejo têm deixado o elenco do Madrid com necessidades reais de mais um homem da posição para jogar. Militão atuou primordialmente como lateral-direito quando atuou pelo São Paulo. Porém, na Europa, voltou à zaga e tem feito um trabalho sólido.